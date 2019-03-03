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Эльвира Герман завоевала бронзу на чемпионате Европы в Глазго

04.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Легкоатлетка Эльвира Герман завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы в закрытых помещениях в беге на 60 м с барьерами.

  Белоруска показала результат 8,00 сек. Первое место заняла Надин Виссер из Нидерландов - 7,87 сек., а второе Синди Роледер из Германии - 7,97 сек.

  Эльвира Герман является действующей чемпионкой Европы на открытых стадионах на 100 м с барьерами. В августе 2018 года в Берлине белоруска добилась громкой победы, завоевав золотую медаль.

  Другая белоруска в этом виде программы Алина Талай не смогла выйти в финал, выступая в Глазго, только восстановившись после травмы. Ранее Алина Талай побеждала на континентальном форуме в закрытых помещениях на 60 м с барьерами в 2013 и 2015 годах, а в 2017 году Алина стала серебряным призером на этой спринтерской дистанции.

  В толкании ядра у женщин в Глазго белоруска Алена Дубицкая с результатом 18 м 71 см заняла четвертое место. Победу одержала болгарка Радослава Мавродиева, которая выиграла с лучшим личным результатом - 19 м 12 см.

 
 
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  Легкоатлетка Эльвира Герман завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы в закрытых помещениях в беге на 60 м с барьерами.   Белоруска показала результат...
 
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