Эльвира Герман завоевала бронзу на чемпионате Европы в Глазго

Легкоатлетка Эльвира Герман завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы в закрытых помещениях в беге на 60 м с барьерами.



Белоруска показала результат 8,00 сек. Первое место заняла Надин Виссер из Нидерландов - 7,87 сек., а второе Синди Роледер из Германии - 7,97 сек.



Эльвира Герман является действующей чемпионкой Европы на открытых стадионах на 100 м с барьерами. В августе 2018 года в Берлине белоруска добилась громкой победы, завоевав золотую медаль.



Другая белоруска в этом виде программы Алина Талай не смогла выйти в финал, выступая в Глазго, только восстановившись после травмы. Ранее Алина Талай побеждала на континентальном форуме в закрытых помещениях на 60 м с барьерами в 2013 и 2015 годах, а в 2017 году Алина стала серебряным призером на этой спринтерской дистанции.



В толкании ядра у женщин в Глазго белоруска Алена Дубицкая с результатом 18 м 71 см заняла четвертое место. Победу одержала болгарка Радослава Мавродиева, которая выиграла с лучшим личным результатом - 19 м 12 см.

