Рекордный рост экспорта показал Парк высоких технологий

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Экспорт ПВТ в 2018 году вырос на 38% по сравнению с 2017 годом до 1,4 миллиарда долларов.

По прогнозам мировых аудиторов, таких результатов ждали не ранее чем к 2020 году. Основные заказчики продуктов – Европа и США. На внутреннем рынке наши программисты также разработали и внедрили на 60 % больше IT-решений.

"Рост ПВТ по экспорту превзошел все наши ожидания. Те прогнозы, которые давали нам ведущие агентства, мы тоже резко превысили. Это, конечно, прямое следствие и очевидный успех декрета, который был принят главой нашего государства", – отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский.

После подписания декрета № 8 «О развитии цифровой экономики» в ПВТ вступило 267 компаний — это больше, чем за все 12 лет существования Парка. Старые компании за прошлый год создали пять тысяч новых рабочих мест, а вместе с новыми резидентами ПВТ вырос на 13 тысяч специалистов. Всего в компаниях-резидентах работает 45,7 тыс. человек.

Общий объем производства ПВТ составил 3 млрд 202 млн рублей, рост по сравнению с 2017 годом – 47%. На внутреннем рынке резиденты парка разработали и внедрили ИТ-решения на сумму 297 млн рублей (это на 59% больше, чем в 2017 году). Средняя зарплата IT-специалиста за прошлый год составила 4487 рублей, пишет БелТА.