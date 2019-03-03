|
Беларусь попала в рейтинг стран с самыми сильными морозами. Какое место заняла?
04.03.2019 — Разное | Вороновская газета
Специалисты опубликовали рейтинг европейских стран с самыми крепкими морозами, рассказали в программе «Плюс-минус».
Безусловный лидер в этой холодовой гонке – Россия.
На 9 месте расположилась Латвия. На строчку ниже опустилась Литва.
СТОИТ ПОЧИТАТЬ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты опубликовали рейтинг европейских стран с самыми крепкими морозами, рассказали в программе «Плюс-минус». Наша страна остановилась на 12-м...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)