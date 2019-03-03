ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инсайдер раскрыл дизайн Honor 20

04.03.2019 10:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бренд Honor готовит к выходу свой новый топовый смартфон — Honor 20. Недавно в Сети появился рендер с его возможным дизайном, а также информация о предполагаемых технических характеристиках. Об этом сообщает Gizmochina.


Скорее всего, гаджет выполнят из стекла. На задней стороне — тройная камера с поддержкой тройного оптического зума (48 Мп + 20 Мп + 8 Мп). Разрешение фронтального фотомодуля составит 32 Мп.

Из других возможных характеристик — 6,1-дюймовый OLED-экран со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Kirin 980 с поддержкой технологий GPU Turbo, CPU Turbo и Link Turbo, аккумулятор на 3650 мАч с быстрой зарядкой на 22,5 Вт, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти. Также сообщается о двойном GPS-модуле, выделенном 3,5-мм порте для наушников и аудио чипе.

Точной даты анонса смартфона пока не называется, но его цены в Китае могут быть такими: 447 долларов (6/128 ГБ), 507 долларов (8/128 ГБ) и 566 долларов (8/256 ГБ).

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Honor:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Точной даты анонса смартфона пока не называется.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рекордный рост экспорта показал Парк высоких технологий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика