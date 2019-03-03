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Женщина погибла при пожаре в квартире девятиэтажки в Микашевичах
04.03.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Женщина погибла при пожаре в квартире девятиэтажки в городе Микашевичи Лунинецкого района, были эвакуированы 11 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении
Сообщение о пожаре в девятиэтажке на улице Первомайской спасатели получили 3 марта в 22.02. Горела квартира 56-летней женщины на шестом этаже. "Хозяйка была обнаружена на полу в коридоре в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи констатировала смерть", - проинформировали в управлении.
Работники
С 6-00 03.03.2019 до 6-00 04.03.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 3 пожара. 1 человек погиб. 11 человек эвакуировано. Огнем повреждено 2 строения.
03.03.2019 г., 17-38. В д. Тюхиничи Брестского района на ул. Набережной произошел
04.03.2019 г., 01-54. В д. Язвинки Лунинецкого района на ул. Молодежной произошел пожар в кирпичном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1974 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество внутри. Причина пожара устанавливается.
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Женщина погибла при пожаре в квартире девятиэтажки в городе Микашевичи Лунинецкого района, были эвакуированы 11 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском...
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