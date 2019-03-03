ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщина погибла при пожаре в квартире девятиэтажки в Микашевичах

04.03.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Женщина погибла при пожаре в квартире девятиэтажки в городе Микашевичи Лунинецкого района, были эвакуированы 11 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63993.php

Женщина погибла при пожаре в квартире девятиэтажки в Микашевичах

Сообщение о пожаре в девятиэтажке на улице Первомайской спасатели получили 3 марта в 22.02. Горела квартира 56-летней женщины на шестом этаже. "Хозяйка была обнаружена на полу в коридоре в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи констатировала смерть", - проинформировали в управлении.

Работники МЧС с шестого и вышерасположенных этажей эвакуировали 11 человек. В горевшей квартире огнем уничтожена мебель в одной из комнат, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

С 6-00 03.03.2019 до 6-00 04.03.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 3 пожара. 1 человек погиб. 11 человек эвакуировано. Огнем повреждено 2 строения.

03.03.2019 г., 17-38. В д. Тюхиничи Брестского района на ул. Набережной произошел пожар в деревянном хозяйственном строении (баня), принадлежащем гр-ну 1961 г.р. Огнем повреждены перекрытие на площади 1 кв.м., внутренняя отделка. Причина пожара устанавливается.

04.03.2019 г., 01-54. В д. Язвинки Лунинецкого района на ул. Молодежной произошел пожар в кирпичном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1974 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество внутри. Причина пожара устанавливается.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Женщина погибла при пожаре в квартире девятиэтажки в городе Микашевичи Лунинецкого района, были эвакуированы 11 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском...
 
Новости дня
Новости разные
 
Инсайдер раскрыл дизайн Honor 20
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика