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В Брестской области на поддержку инновационных проектов в 2019 году направят Br16,8 млн

04.03.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Из инновационного фонда Брестского облисполкома в этом году на финансирование перспективных разработок планируется направить Br16,8 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета экономики облисполкома Михаил Баценко.


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В Брестской области на поддержку инновационных проектов в 2019 году направят Br16,8 млн

Средства фонда будут распределены по трем основным направлениям. Так, на финансирование проектов, включенных в государственную программу инновационного развития, предусмотрено выделить Br11,5 млн. В этот перечень включены четыре основных проекта. Это внедрение инновационных технологий производства новых тканеподобных трикотажных изделий в ОАО "ПТО "Полесье", создание высокопроизводительного производства интеллектуальных автокомпонентов и систем для автотранспортных средств экологического класса Евро-5 и Евро-6 в ОАО "Экран". Продолжится финансовая поддержка проекта ИООО "РусБелГаз" по организации нового производства промышленных счетчиков газа и селекционно-гибридного центра "Западный" - по созданию инновационного производства органоминеральных удобрений.

На выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, обеспечивающих создание новых продукции, технологий и услуг, планируется направить Br670 тыс. В частности, средства инновационного фонда на безвозмездной основе будут выделены Брестскому энергомеханическому заводу на разработку и освоение производства модицифированного почвообрабатывающего посевного агрегата, Полесскому государственному университету - на внедрение метода оценки нарушений метаболизма костной ткани у спортсменов юниорского и молодежного возраста. Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси получит поддержку на продолжение двух ранее начатых проектов и одного нового - разработка перечня основных природно-экологических достопримечательностей городской среды Бреста и комплекса первоочередных мер по их сохранению.

Будет профинансировано развитие материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры. Брестский научно-технологический парк получит на эти цели Br2 млн. Кроме того, в смете фонда на этот год запланировано Br150 тыс. на проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок научно-технических достижений, подготовку и издание научно-технической и научно-методической литературы.

"Некоторые проекты сейчас ждут заключения государственной научно-технической экспертизы. В случае одобрения они также будут включены в перечень, а средства перераспределены. Кроме того, размер инновационного фонда, который формируется из отчислений предприятий, также может измениться. Например, в прошлом году первоначальная смета фонда составляла Br9,9 млн, а по итогу - около Br13,5 млн", - отметил Михаил Баценко.

Одновременно с 1 марта Брестский облисполком проводит открытый конкурс по отбору проектов (работ), финансируемых с привлечением средств инновационного фонда в 2020 году. Заявления на участие принимаются в комитете экономики по 29 марта.

 
Теги: Брест
 
 
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