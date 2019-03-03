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В Брестской области на поддержку инновационных проектов в 2019 году направят Br16,8 млн
04.03.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Из инновационного фонда Брестского облисполкома в этом году на финансирование перспективных разработок планируется направить Br16,8 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета экономики облисполкома Михаил Баценко.
Средства фонда будут распределены по трем основным направлениям. Так, на финансирование проектов, включенных в государственную программу инновационного развития, предусмотрено выделить Br11,5 млн. В этот перечень включены четыре основных проекта. Это внедрение инновационных технологий производства новых тканеподобных трикотажных изделий в ОАО "ПТО "Полесье", создание высокопроизводительного производства интеллектуальных автокомпонентов и систем для автотранспортных средств экологического класса Евро-5 и Евро-6 в ОАО "Экран". Продолжится финансовая поддержка проекта ИООО "РусБелГаз" по организации нового производства промышленных счетчиков газа и селекционно-гибридного центра "Западный" - по созданию инновационного производства органоминеральных удобрений.
На выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, обеспечивающих создание новых продукции, технологий и услуг, планируется направить Br670 тыс. В частности, средства инновационного фонда на безвозмездной основе будут выделены Брестскому энергомеханическому заводу на разработку и освоение производства модицифированного почвообрабатывающего посевного агрегата, Полесскому государственному университету - на внедрение метода оценки нарушений метаболизма костной ткани у спортсменов юниорского и молодежного возраста. Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси получит поддержку на продолжение двух ранее начатых проектов и одного нового - разработка перечня основных природно-экологических достопримечательностей городской среды Бреста и комплекса первоочередных мер по их сохранению.
Будет профинансировано развитие материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры. Брестский научно-технологический парк получит на эти цели Br2 млн. Кроме того, в смете фонда на этот год запланировано Br150 тыс. на проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок научно-технических достижений, подготовку и издание научно-технической и научно-методической литературы.
"Некоторые проекты сейчас ждут заключения государственной научно-технической экспертизы. В случае одобрения они также будут включены в перечень, а средства перераспределены. Кроме того, размер инновационного фонда, который формируется из отчислений предприятий, также может измениться. Например, в прошлом году первоначальная смета фонда составляла Br9,9 млн, а по итогу - около Br13,5 млн", - отметил Михаил Баценко.
Одновременно с 1 марта Брестский облисполком проводит открытый конкурс по отбору проектов (работ), финансируемых с привлечением средств инновационного фонда в 2020 году. Заявления на участие принимаются в комитете экономики по 29 марта.
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Из инновационного фонда Брестского облисполкома в этом году на финансирование перспективных разработок планируется направить Br16,8 млн, сообщил корреспонденту...
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