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Как поисковый батальон работал на месте обнаружения захоронений
04.03.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
В конце января при проведении строительных работ в центре белорусского города Брест были обнаружены 730 человеческих останков времен Второй мировой войны, пишет The Smithsonian.
Останки узников бывшего гетто, созданного нацистами для евреев, были погребены в 20-метровой яме на глубине около полутора метров, на всех останках были следы от пуль.
Отмечается, что после окончания поисковых работ останки мужчин, женщин и детей перезахоронят в месте, согласованном с еврейской общиной. Это уже не первый случай, когда в Бресте находят массовые захоронения времен Второй мировой войны.
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В конце января при проведении строительных работ в центре белорусского города Брест были обнаружены 730 человеческих останков времен Второй мировой войны, пишет...
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