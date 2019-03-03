Как поисковый батальон работал на месте обнаружения захоронений

В конце января при проведении строительных работ в центре белорусского города Брест были обнаружены 730 человеческих останков времен Второй мировой войны, пишет The Smithsonian.



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Останки узников бывшего гетто, созданного нацистами для евреев, были погребены в 20-метровой яме на глубине около полутора метров, на всех останках были следы от пуль.



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Отмечается, что после окончания поисковых работ останки мужчин, женщин и детей перезахоронят в месте, согласованном с еврейской общиной. Это уже не первый случай, когда в Бресте находят массовые захоронения времен Второй мировой войны.