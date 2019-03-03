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Как поисковый батальон работал на месте обнаружения захоронений

04.03.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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В конце января при проведении строительных работ в центре белорусского города Брест были обнаружены 730 человеческих останков времен Второй мировой войны, пишет The Smithsonian.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63991.php

Как поисковый батальон работал на месте обнаружения захоронений

Останки узников бывшего гетто, созданного нацистами для евреев, были погребены в 20-метровой яме на глубине около полутора метров, на всех останках были следы от пуль.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63991.php

Как поисковый батальон работал на месте обнаружения захоронений

Отмечается, что после окончания поисковых работ останки мужчин, женщин и детей перезахоронят в месте, согласованном с еврейской общиной. Это уже не первый случай, когда в Бресте находят массовые захоронения времен Второй мировой войны.

 
Теги: Брест
 
 
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