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Лесхозы Брестской области планируют приступить к заготовке березового сока после 8 марта

04.03.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Лесхозы Брестской области планируют приступить к заготовке березового сока в конце первой декады марта, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий инженер производственного отдела Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Владимир Ильюкевич.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63990.php

Лесхозы Брестской области планируют приступить к заготовке березового сока после 8 марта

"Погода установилась теплая. По прогнозам, к 8 марта, если не будет резкого похолодания, должен пойти первый сок. Планируем, что к его заготовке лесхозы области приступят в конце первой декады", - отметил Владимир Ильюкевич. За сезон в регионе планируют собрать около 5 тыс. т полезного напитка, в том числе примерно 400 т реализовать населению. Приобрести березовый сок можно на территории лесничеств.

В первую очередь полученную продукцию все 13 лесхозов Брестской области будут поставлять на перерабатывающие предприятия. Предварительные заказы поступили от ОАО "Савушкин продукт", "Малоритский консервно-овощесушильный комбинат", "Ляховичский консервный завод", "Горынский агрокомбинат", "Пружанский консервный завод". Прорабатываются варианты поставок сока на экспорт. "В прошлом году Лунинецкий, Ивацевичский и Ганцевичский лесхозы отправили 250 т березового сока в Литву. Планируем продолжать сотрудничество с этой фирмой", - добавил собеседник.

Лесхозы в ближайшее время завершат подготовку к заготовительному сезону: подберут участки будущих лесосек, сформируют бригады работников, которые будут заниматься подсочкой берез и сбором сока. Наибольшие его объемы традиционно получают в Лунинецком, Пинском, Ивацевичском, Ганцевичском и Ляховичском районах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63990.php

Лесхозы Брестской области планируют приступить к заготовке березового сока после 8 марта

Период сокодвижения может продлиться от трех до пяти недель. "Чем раньше сезон начинается, тем, соответственно, дольше длится, что нам на пользу. В прошлом году заготовку березового сока начали позже обычного - с 3 апреля, завершили 23 апреля", - сказал Владимир Ильюкевич.

 
 
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  Лесхозы Брестской области планируют приступить к заготовке березового сока в конце первой декады марта, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий инженер...
 
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