В Кобрине водитель сбил на переходе женщину. Она в больнице

03.03.2019 года около 22:15 часов в г.Кобрине произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: водитель управляя автомобилем мари «Фольксваген-Джетта», двигаясь по ул. Интернациональной, со стороны ул. 9 Мая в направлении ул.Дружбы.



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Перед перекрестком с ул. Гайдара совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Пешеход был обозначен световозвращающим элементом. В результате ДТП пешеход был госпитализирован в УЗ «Кобринская ЦРБ». По факту ДТП проводится проверка.



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Уважаемые участники дорожного движения! Помните, дорога не прощает ошибок. Водители должны быть более внимательны и аккуратны — при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу снижать скорость транспортного средства до минимума, чтобы в случае появления на пешеходном переходе пешехода, предоставить ему преимущество в движении.



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Пешеходы также должны не забывать, что кроме прав существуют и обязанности, а обязанности каждого пешего участника дорожного движения — перед переходом проезжей части убедиться в безопасности!