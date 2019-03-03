ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кобрине водитель сбил на переходе женщину. Она в больнице

04.03.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

03.03.2019 года около 22:15 часов в г.Кобрине произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: водитель управляя автомобилем мари «Фольксваген-Джетта», двигаясь по ул. Интернациональной, со стороны ул. 9 Мая в направлении ул.Дружбы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63989.php

В Кобрине водитель сбил на переходе женщину. Она в больнице

Перед перекрестком с ул. Гайдара совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Пешеход был обозначен световозвращающим элементом. В результате ДТП пешеход был госпитализирован в УЗ «Кобринская ЦРБ». По факту ДТП проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63989.php

В Кобрине водитель сбил на переходе женщину. Она в больнице


Уважаемые участники дорожного движения! Помните, дорога не прощает ошибок. Водители должны быть более внимательны и аккуратны — при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу снижать скорость транспортного средства до минимума, чтобы в случае появления на пешеходном переходе пешехода, предоставить ему преимущество в движении.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63989.php

В Кобрине водитель сбил на переходе женщину. Она в больнице

Пешеходы также должны не забывать, что кроме прав существуют и обязанности, а обязанности каждого пешего участника дорожного движения — перед переходом проезжей части убедиться в безопасности!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  03.03.2019 года около 22:15 часов в г.Кобрине произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: водитель управляя автомобилем мари...
 
Новости дня
Новости разные
 
Инсайдер раскрыл дизайн Honor 20
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика