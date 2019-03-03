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Мужской ответ празднику: где выбрать уникальный подарок ДЛЯ НЕЁ
04.03.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Близится главный праздник года, когда почти все мужчины ломают голову над тем, что же подарить ЕЙ? Ведь хочется, чтобы подарок был уникальным, обязательно порадовал любимую женщину, ну и конечно был полезен на практике.
Для облегчения задачи Керхер центр в Бресте уже подготовил варианты, которые будут удовлетворять данным условиям! Итак, специально к празднику компания Karcher выпустила эксклюзивные модели фирменной розницы. Это:
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Теперь поговорим о них более подробно.
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Цена: 396 рублей
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Близится главный праздник года, когда почти все мужчины ломают голову над тем, что же подарить ЕЙ? Ведь хочется, чтобы подарок был уникальным, обязательно...
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