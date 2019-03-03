ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужской ответ празднику: где выбрать уникальный подарок ДЛЯ НЕЁ

04.03.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Близится главный праздник года, когда почти все мужчины ломают голову над тем, что же подарить ЕЙ? Ведь хочется, чтобы подарок был уникальным, обязательно порадовал любимую женщину, ну и конечно был полезен на практике.

Мужской ответ празднику: где выбрать уникальный подарок ДЛЯ НЕЁ

Для облегчения задачи Керхер центр в Бресте уже подготовил варианты, которые будут удовлетворять данным условиям! Итак, специально к празднику компания Karcher выпустила эксклюзивные модели фирменной розницы. Это:

- Пароочиститель SC 2 Deluxe EasyFix Premium – особенно легкий и компактный пароочиститель начального уровня впечатляет как превосходными результатами уборки, так и инновационным светодиодным индикатором для отражения режимов работы.

- Стеклоочиститель WV 2 Premium 10 YEARS EDITION - юбилейная лимитированная серия с черными и желтыми элементами дизайна. Время работы аккумулятора на 40% дольше, чем в стандартной модели. Пульверизатор, концентрат чистящего средства и узкая насадка в комплекте. В специальной юбилейной упаковке.

Теперь поговорим о них более подробно.

 

Пароочиститель SC 2 Deluxe EasyFix Premium

Цена: 396 рублей

Мужской ответ празднику: где выбрать уникальный подарок ДЛЯ НЕЁ

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
   Близится главный праздник года, когда почти все мужчины ломают голову над тем, что же подарить ЕЙ? Ведь хочется, чтобы подарок был уникальным, обязательно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Инсайдер раскрыл дизайн Honor 20
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика