Мужской ответ празднику: где выбрать уникальный подарок ДЛЯ НЕЁ

Близится главный праздник года, когда почти все мужчины ломают голову над тем, что же подарить ЕЙ? Ведь хочется, чтобы подарок был уникальным, обязательно порадовал любимую женщину, ну и конечно был полезен на практике.





Для облегчения задачи Керхер центр в Бресте уже подготовил варианты, которые будут удовлетворять данным условиям! Итак, специально к празднику компания Karcher выпустила эксклюзивные модели фирменной розницы. Это:

- Пароочиститель SC 2 Deluxe EasyFix Premium – особенно легкий и компактный пароочиститель начального уровня впечатляет как превосходными результатами уборки, так и инновационным светодиодным индикатором для отражения режимов работы.

- Стеклоочиститель WV 2 Premium 10 YEARS EDITION - юбилейная лимитированная серия с черными и желтыми элементами дизайна. Время работы аккумулятора на 40% дольше, чем в стандартной модели. Пульверизатор, концентрат чистящего средства и узкая насадка в комплекте. В специальной юбилейной упаковке.

Теперь поговорим о них более подробно.

Пароочиститель SC 2 Deluxe EasyFix Premium

Цена: 396 рублей



