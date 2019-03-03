А трава уже горит…

Весна еще не начиналась, а в Глусском районе уже были случаи, когда горела прошлогодняя сухая трава.

Проблема палов сухой травы и пожаров из-за того, что люди сжигают остатки сухой растительности или мусор, похоже, не потеряет своей актуальности никогда, но в силах человека разумного уменьшить ее масштабы. «Как только солнце начинает подсушивать землю, так самонадеянные сельские жители и дачники начинают жечь мусор, сухую траву, пожнивные остатки, и как результат — то тут, то там к небу тянутся струйки белого едкого дыма. Очень часто от полыхающей травы загораются жилые дома, хозяйственные постройки, люди получают ожоги, а иногда и гибнут», — отмечают в Глусском РОЧС.

Днем 23 февраля дежурному поступило сообщение, что горит сухая трава вблизи деревни Барбарово. Когда прибыли пожарные, огнем было охвачено около 30 квадратных метров. В этот же день сообщение о загоревшейся траве поступило от жительницы агрогородка Заелица. «Как выяснилось, женщина вынесла золу из печки, золу водой она не пролила. В итоге произошло возгорание сухой растительности (на площади 15 квадратных метров) на территории домовладения данной гражданки. В соответствии с законодательством виновная была привлечена к административной ответственности», — рассказали в РОЧС.

Глусский РОЧС напоминает, что необходимо быть осторожными при наведении порядка возле частных жилых домов, на дачах:

— вывезите мусор в специально отведенное место;

— если без сжигания не обойтись, выберите площадку так, чтобы исключить пожар: расстояние до зданий и сооружений должно быть не менее 10 м, до лесного массива — не менее 20 метров и не менее 30 метров до мест, где складируется сено или солома. Жечь отходы можно только в безветренную погоду, пламя нужно постоянно контролировать, ни в коем случае не оставлять без присмотра;

— не забывайте про огнетушитель, емкость с водой, лопату;

— выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, трав на корню категорически запрещается.

За выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо за непринятие мер по ликвидации палов предусмотрен штраф от 10 до 40 базовых величин (ст. 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях), за разжигание костров в запрещенных местах — предупреждение или штраф до 12 базовых величин (ст.15.58 КоАП). Также законодательством за подобные нарушения в некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность.