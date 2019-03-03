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Большой разговор с Президентом
04.03.2019 — Разное | Савецкая вёска
Семь с половиной часов «Большого разговора с Президентом». По продолжительности мероприятие сравнимо с первым, прошедшим два года назад. А глубина содержания показала, что такой формат общения с Главой государства укрепился и пришелся по душе и журналистам, и представителям экспертного сообщества. Приглашенных к участию на этот раз было более двухсот. Кто смотрел прямую трансляцию дискуссии, наверняка обратил внимание на ее абсолютно доброжелательную тональность. Хотя участники представляли СМИ и экспертные направления весьма разнообразных взглядов и позиций. Порой даже диаметрально противоположных. Но тональность открытого и откровенного разговора, заданная Президентом, настроила всех на вдумчивую и конструктивную волну общения.
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Семь с половиной часов «Большого разговора с Президентом». По продолжительности мероприятие сравнимо с первым, прошедшим два года назад. А глубина содержания...
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