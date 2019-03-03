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«Привет, малышня!» Как ухаживают за телятами в ОАО «Маслаки»

04.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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В половине пятого утра оператор по уходу за молодняком в ОАО «Маслаки»  Татьяна Шид­ловская переступает порог фермы. А с работы возвращается ближе к вечеру вместе с операторами машинного доения. Тринадцать лет назад профессиональный повар детского сада решила кардинально изменить уклад жизни и быть ближе к природе.  Поменяла прописку в Орше на сельскую в деревне Дубовый Угол Маслаковского сельсовета и устроилась телятницей на ферму. Сегодня под ее опекой 69 телят с рождения до полутора месяцев.

 

«Привет, малышня!» Как ухаживают за телятами в ОАО «Маслаки»
«Деревенский труд мне знаком с детства, — говорит Татьяна Ивановна. — Летние каникулы всегда проводила у бабушки, которой помогала кормить молодняк. Поэтому освоить новую профессию было несложно». Фото Михаила Левцова.

 

Работает она практически без выходных и даже отпуске навещает своих подопечных.  «Мне очень нравится моя работа, наблюдать, как, благодаря твоему труду, животные набирают вес от 20-30 кг до 50-60. К тому же телята, словно маленькие детки, требуют ухода, заботы, внимания и общения».

 

«Ничего сказать они не могут, только грустными глазами, изменением в поведении, отказом от молочка и водички сигнализируют о своих проблемах. Доброе слово и им приятно».

 

«У меня все любимцы, каждого различаю, есть у них и клички. Кого в честь какого-нибудь артиста именую. Другого, мелкого, слабенького, весом всего в 19 кг (у нас отеляются в основном первотелки) с юмором назвала Производителем. Подход к каждому индивидуальный. Я захожу к ним утром в профилакторий всегда со словами: «Привет, малышня!». Разговариваю с ними обо всем». И надо видеть, как питомцы, только услышав ее голос, радостно приветствуют, мычат, ласкаются и норовят с благодарностью лизнуть ее руки.

Труд Татьяны Ивановны легким не назовешь. Вначале тщательный, почти медицинский осмотр каждого теленка, при необходимости и с фонариком в руках тех, чье поведение настораживает. И нос потрогает, и температуру проверит. До приезда ветврача раствор приготовит и настоем выпоит.

 

Неудивительно, что сохранность телят у Татьяны Ивановны является примером для других — это почти 99%.

 

Затем всех вовремя напоит молочком, предварительно всегда проверит колострометром качество молозива на мастит, разложит по кормушкам концентраты, нальет тепленькой водички, сменит подстилку. И так три раза в день.

Замдиректора ОАО «Маслаки» Ариф Насиров характеризует Татьяну Шидловскую как отличного, знающего свое дело, грамотного работника, досконально владеющего навыками ухода за молодняком КРС и соблюдающего технологический регламент. Заведующая фермой Валентина Полелей добавляет: «Я такого трепетного отношения к телятам, как у Татьяны Ивановны, нигде ни у одного человека не видела. Относится к ним с такой любовью и душой, все делает своевременно».

 

«Когда малыш пытается подняться, она его поддерживает. Если отворачивается от молочка, с каким терпением пытается его напоить. И, пока не накормит, не отойдет. А когда болеет, то переживает за него и делает все, чтобы он побыстрее встал на ноги».

 

По словам главного экономиста ОАО «Маслаки» Ольги Зуйковой, результаты работы Татьяны Шидловской весомые. За 2018 год валовый привес составил 9888 т, что на 2217 т больше, чем в 2017 году. Среднесуточный привес достиг 778 г (+34 г к уровню предыдущего года и +182 г в среднем по хозяйству). А по итогам января он и вовсе рекордный в 1 кг.

По итогам районного соревнования Татьяна Шидловская признана «Лучшей по профессии». В ее трудовой биографии это награда первая, но мы уверены, что не последняя. Пусть покорятся новые вершины этой скромной женщине, которая своим трудолюбием, простотой души и добросовестным отношением к обязанностям завоевала уважение односельчан и коллег по работе.

Елена Агейчик


 
 
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  В половине пятого утра оператор по уходу за молодняком в ОАО «Маслаки»  Татьяна Шид­ловская переступает порог фермы. А с работы возвращается ближе к вечеру...
 
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