Рекорды по молоку ставят савские животноводы

В числе победителей в трудовом соревновании среди структурных подразделений организаций района — коллектив молочнотоварного комплекса «Сава» ОАО «Горецкая райагропромтехника», который установил внутренний рекорд по молоку. По словам ведущего экономиста Светланы Гутовой, за прошлый год животноводы впервые преодолели планку в 5144 кг молока от каждой коровы. Прибавка к предыдущему году составила 161 кг, или 103%. Произвели 3952 т и отправили на переработку 3754 т при товарности 93%, выполнив доведенное задание. Сортом «экстра» реализовали 40% молока, 20% — высшим, остальное — первым.





Такие достойные результаты — заслуга дружной и ответственной команды людей, многие из которых трудятся на комплексе со дня его открытия. Например, операторы машинного доения Зинаида Вареникова и Галина Скавыш. Зинаида по профессии лаборант и посвятила животноводству 32 года. Галина – продавец. Вместе начинали осваивать тонкости машинной технологии доения и за это время стали настоящими профессио­налами своего дела.





Полгода назад с МТФ «Зубри» Любовь Шкапцова перешла сюда работать. Говорит, что на современном комп­лексе лучше, чем на старенькой ферме, где все приходилось делать вручную.

Женщины признаются, главное — следовать технологии и внимательно относиться к буренкам. Нарушений трудовой и технологической дисциплины в коллективе нет. И камеры видеонаб­людения не нужны.

Все знают, что величина их зарплаты напрямую зависит от качественных параметров надоенного молока и выполнения доведенного задания. Чем больше «экстры», тем весомее прибавка в кошельках.

Качество молока строго контролирует лаборант Данута Береснева. За исправную работу доильного оборудования отвечает слесарь Андрей Мельников.

Операторы машинного доения обслуживают внушительное поголовье — 768 коров. «У коровы молоко на языке. Как покормили, такие результаты и получим», — отмечает Зинаида.

В хозяйстве заготовили полуторагодичный запас высококачественных кормов и перешли на круглогодичные рационы. Той же люцерной заполнили две сенажные траншеи. В достатке и кукурузного силоса. Грамотно сбалансировать рационы на основе данных биохимических анализов крови животных и качества кормов помогает доцент Института повышения квалификации и переподготовки кадров БГСХА Михаил Шупик.

На строгом контроле питательная ценность кормосмеси. Особое внимание высокопродуктивным коровам, на кормовом столе которых в достатке все необходимое: комбикорм, шроты, патока, качественная кормосмесь. Кормление строго по часам. У новотельных коров, кроме 3-разовой дойки, пятикратное кормление.

Не подводят механизаторы Сергей Витюнов на «Амкодоре» и Владимир Афанасьев на кормораздатчике. Каждый час ворошат кормовую массу на столах животноводы Александр Коробкин, Игорь Гончаров, Юрий Комедько, которые также отвечают за порядок в коровниках. За состоянием здоровья животных и своевременностью их лечения следит молодой ветврач Марина Харунжая.

За последние два года комплексе провели большую работу по устранению причин заболевания животных маститом из-за разного оборудования, которое было установлено на раздое в родильном отделении («елочка» Гомельского производства) и основном доильном зале (установка компании «Вестфалия»). Улучшилось здоровье животных — появилось и большое молоко.

Есть результаты по обновлению стада у техника по искусственному осеменению КРС Михаила Толкачева. Выход телят на 100 коров составил 83%.

Год назад МТК «Сава» возглавил молодой и перспективный начальник Владимир Абрамович, которого перевели с должности главного зоотехника, чтобы наладить эффективное производство молока. Выпускник СШ № 4 после окончания зоотехнического факультета БГСХА 6 лет работает в сельхозпредприятии. С приходом грамотного и энергичного руководителя показатели начали расти. Владимир Вячеславович к каждому работнику подобрал «ключик» и настроил на сплоченную работу в единой связке.

Победа в районном соревновании — первая награда специалистов и тружеников МТК «Сава», которые сегодня гордятся своим успехом. Но добавляют: «Достигнутое не предел. Нам есть к чему стремиться». Сегодня здесь производят каждый день 9 тонн молока, а поставили цель — 12.

Елена Агейчик