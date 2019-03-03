Серьезная авария на трассе М5: столкнулись два грузовика и несколько легковушек

Серьезная авария произошла утром 4 марта на трассе М5 Минск — Гомель вблизи Пуховичей. Об этом сообщает паблик « ЧП Беларусь. Будь в курсе! ».

Как видно на видео, произошло столкновение двух грузовиков и по меньшей мере пяти легковушек. Информации о пострадавших на данный момент нет.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение на данном участке дороги организовано по встречной полосе.

(Будет дополнено.)