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Серьезная авария на трассе М5: столкнулись два грузовика и несколько легковушек

04.03.2019 10:11 — Разное | Tut.by  
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Серьезная авария произошла утром 4 марта на трассе М5 Минск — Гомель вблизи Пуховичей. Об этом сообщает паблик «ЧП Беларусь. Будь в курсе!».

Как видно на видео, произошло столкновение двух грузовиков и по меньшей мере пяти легковушек. Информации о пострадавших на данный момент нет.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение на данном участке дороги организовано по встречной полосе.

(Будет дополнено.)

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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