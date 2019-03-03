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Серьезная авария на трассе М5: столкнулись два грузовика и несколько легковушек
Серьезная авария произошла утром 4 марта на трассе М5 Минск — Гомель вблизи Пуховичей. Об этом сообщает паблик «
Как видно на видео, произошло столкновение двух грузовиков и по меньшей мере пяти легковушек. Информации о пострадавших на данный момент нет.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение на данном участке дороги организовано по встречной полосе.
(Будет дополнено.)
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Информации о пострадавших на данный момент нет.
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