По согласованию с Могилевским облисполкомом управляющим делами Быховского районного исполнительного комитета назначен РОГОВОЙ Вадим Васильевич, ранее занимавший эту же должность в Шкловском райисполкоме.
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Назначение в Быховском районе
04.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
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По согласованию с Могилевским облисполкомом управляющим делами Быховского районного исполнительного комитета назначен РОГОВОЙ Вадим Васильевич, ранее...
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