У Свислочи в районе улицы Маяковского может появиться новый городской парк

У Свислочи в районе улицы Маяковского может появиться парк городского значения. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

В Ленинском районе Минска 11 марта начнется общественное обсуждение градостроительного проекта, затрагивающего территорию в границах улиц Маяковского, Аранской, Денисовской, Индустриальной и переулка Серебрянского. Это часть водно-зеленого диаметра столицы, половину ее занимает акватория водоема ТЭЦ-2.

Здесь должен появиться ландшафтный парк общегородского значения.

По Генплану также возможно строительство общественных зданий.

В первую очередь (до 2021 года) специалисты «Минскградо» предлагают разместить на указанном участке объект общепита, построить пешеходный мост, реконструировать технический мост с трубопроводом и благоустроить территорию.

Дальнейшее освоение, как пишут специалисты, возможно лишь после «приведения экологического состояния проектируемой территории к нормативным показателям (сокращении санитарно-защитных зон)».

Какие же трансформации здесь возможны?

Снос усадебной жилой застройки в районе улиц Луговой и Полевой и здания коммунального назначения на улице Индустриальной. Строительство коллектора ливневой канализации «Центр» по левому берегу Свислочи и создание на нем прогулочной зоны парка. Благоустройство правого берега Свислочи и прогулочной зоны со строительством детских и спортивных площадок, обустройством площадок для отдыха, размещением общественных туалетов. В планах градостроителей и возведение трех пешеходных мостов (в том числе моста-экотропы).

На месте усадебной застройки в районе улиц Серебрянской, Малосеребрянской, Крайней, Индустриальной предлагают в будущем построить здания культурно-просветительского, развлекательно-спортивного, выставочно-демонстрационного назначения, а также кафе с инфоцентром и видовой площадкой. На улице Индустриальной планируют организовать парковки для посетителей парка.

Презентация проекта пройдет 13 марта в 17:30 в актовом зале администрации Ленинского района.