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Более 10 машин столкнулись на трассе под Пуховичами

04.03.2019 10:41 — Разное | БелТА  
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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 машин столкнулись на трассе М5 под Пуховичами, никто не пострадал. Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Первая авария произошла на 66-м км трассы М5 под Пуховичами сегодня около 6.40. "По предварительным данным, ехавший в сторону Минска микроавтобус развернуло в полосе движения. В него врезалась фура, водитель которой не успел остановиться. Позже столкнулось еще несколько авто. В сумме в этом ДТП 11 машин", - сказал Сергей Чеботарев.

На 62-м км трассы столкнулись еще две машины. А в районе 47-го км автодороги произошло ДТП с участием одного авто.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил Сергей Чеботарев.

Сотрудники Госавтоинспекции для предотвращения заторов организовали движение по встречной полосе. Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 машин столкнулись на трассе М5 под Пуховичами, никто не пострадал. Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД...
 
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