День милиции отметили на Сенненщине

В районном Центре культуры и народной творчести состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню милиции Республики Беларусь.
Участие в торжестве приняли действующие сотрудники Сенненского РОВД, Сенненского отдела Департамента охраны, ветераны МВД, родные и гости.
Более подробную информацию читайте в ближайших номерах «ГС».
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В районном Центре культуры и народной творчести состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню милиции Республики Беларусь. Участие в торжестве...