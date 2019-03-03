ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День милиции отметили на Сенненщине

04.03.2019 — Разное | Голас Сененшчыны  
Размер текста:
A
A
A

День милиции отметили на Сенненщине

В районном Центре культуры и народной творчести состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню милиции Республики Беларусь.

День милиции отметили на Сенненщине

День милиции отметили на Сенненщине

Участие в торжестве приняли действующие сотрудники Сенненского РОВД, Сенненского отдела Департамента охраны, ветераны МВД, родные и гости.

День милиции отметили на Сенненщине

 

День милиции отметили на Сенненщине

День милиции отметили на Сенненщине

Более подробную информацию читайте в ближайших номерах «ГС».

День милиции отметили на Сенненщине

День милиции отметили на Сенненщине

 

День милиции отметили на Сенненщине

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В районном Центре культуры и народной творчести состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню милиции Республики Беларусь. Участие в торжестве...
 
Новости дня
Новости разные
 
Четыре выхода в плей-офф Лиги чемпионов БГК им. Мешкова. Вспоминаем все достижения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика