Не менее 14 автомобилей попали в крупную аварию в районе Пуховичей

Как стало известно, крупное ДТП произошло утром 4 марта в районе Пуховичей. На 66-м км трассы М5 микроавтобус, двигавшийся в направлении Минска, развернуло, он опрокинулся на бок.

Вскоре в микроавтобус врезался грузовик, а затем произошло еще несколько столкновений. В результате ДТП образовался крупный затор. Позже в четырех километрах от места аварии произошел еще ряд происшествий, в которых пострадали три автомобиля.

В общей сложности в ДТП попали не менее 14 автомобилей. В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварий. Информации о пострадавших пока не поступало. Движение в районе происшествия затруднено.