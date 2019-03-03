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Не менее 14 автомобилей попали в крупную аварию в районе Пуховичей

04.03.2019 10:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Не менее 14 автомобилей попали в крупную аварию в районе Пуховичей
Фото из открытых источников

Как стало известно, крупное ДТП произошло утром 4 марта в районе Пуховичей. На 66-м км трассы М5 микроавтобус, двигавшийся в направлении Минска, развернуло, он опрокинулся на бок.

Не менее 14 автомобилей попали в крупную аварию в районе Пуховичей В Осиповичском районе столкнулись грузовик и трактор

Вскоре в микроавтобус врезался грузовик, а затем произошло еще несколько столкновений. В результате ДТП образовался крупный затор. Позже в четырех километрах от места аварии произошел еще ряд происшествий, в которых пострадали три автомобиля.

В общей сложности в ДТП попали не менее 14 автомобилей. В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварий. Информации о пострадавших пока не поступало. Движение в районе происшествия затруднено.

 
Теги: Минск
 
 
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Масштабное дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром 4 марта.
 
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