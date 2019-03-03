В Гродно из окна общежития выпала студентка колледжа

В Минске
По предварительной информации, несчастный случай произошел в общежитии Гродненского государственного профессионально-технического колледжа бытового обслуживания населения. Студентка учебного заведения выпала из окна.
погиб 18-летний студент, выпав с пятого этажа общежития
Спасти девушку не удалось. Травмы, полученные девушкой, оказались слишком серьезными. В данный момент выясняются все обстоятельства и причины трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.