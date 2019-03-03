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В Гродно из окна общежития выпала студентка колледжа

04.03.2019 10:41 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гродно из окна общежития выпала студентка колледжа
Фото из открытых источников

В Гродно из окна общежития выпала студентка колледжа В Минске погиб 18-летний студент, выпав с пятого этажа общежития
По предварительной информации, несчастный случай произошел в общежитии Гродненского государственного профессионально-технического колледжа бытового обслуживания населения. Студентка учебного заведения выпала из окна.

Спасти девушку не удалось. Травмы, полученные девушкой, оказались слишком серьезными. В данный момент выясняются все обстоятельства и причины трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

 
Теги: Минск
 
 
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Трагедия произошла в ночь с 2 на 3 марта.
 
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