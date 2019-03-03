Экспорт ПВТ вырос на 38% и достиг $1,4 млрд

Экспорт Парка высоких технологий в 2018 году по сравнению с 2017-м составил $1 млрд 414 млн, увеличившись на 38%.

Об этом сообщается в пресс-релизе ПВТ.

По мнениям экспертов, такие показатели могли быть достигнуты лишь в 2020 году.

Основными потребителями предприятия стали страны Евросоюза и США.

По словам руководителя ПВТ Всеволода Янчевского, высокие показатели были достигнуты благодаря декрету, принятому главой нашего государства.

«Беларусь сегодня реально превращается в один из очень мощных IT-кластеров всего восточноевропейского региона. Боюсь сглазить, но сейчас мы ясно видим, что все основания есть для продолжения мощного, хорошего и стремительного роста», - отметил Янчевский.

Общий объем производства ПВТ составил 3,202 млрд рублей, что на 47% выше 2017 года. На внутреннем рынке резиденты Парка разработали и внедрили ИТ-решений на сумму 297 млн рублей, что на 59% больше, чем в 2017 году. Средняя зарплата IT-специалиста за месяц в прошлом году составила 4487 рублей. Средний программист платит в 3,2 раза больше подоходного налога, чем средний белорус. При этом взнос в Фонд социальной защиты населения у них одинаковый.