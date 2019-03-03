«Яндекс.Такси» и Uber начали страховать жизнь и здоровье водителей и пассажиров

«Яндекс.Такси» и Uber запустили дополнительные программы страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей в Беларуси. Как заверили в обоих сервисах, поездки для пользователей не подорожают.





— С 1 марта 2019 года страховка автоматически распространяется на поездки, заказанные через приложения «Яндекс.Такси» и Uber BY во всех 13 городах, где доступны сервисы, — говорится в совместном заявлении сервисов по перевозке пассажиров.

Максимальная компенсация составляет 10 000 евро. На эту сумму на время поездки застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир.

В случае ДТП пользователям нужно обратиться в службу поддержки в приложении, через которое был сделан заказ. Водители могут написать в поддержку через свое приложение «Таксометр».

Партнерами программ стали крупные страховые компании «Купала» и «ТАСК».

— Поездки для пользователей не подорожают: все платежи партнерам-страховщикам «Яндекс.Такси» и Uber будут компенсировать за свой счет, — уточняют компании.