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МВД Беларуси запустило новый сайт

04.03.2019 10:53 — Разное | Tut.by  
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4 марта в Беларуси отмечается День милиции, ведомству исполнилось 102 года. В этот же день МВД Беларуси запустило новый сайт, который пока доступен в тестовом режиме.


Скриншот с сайта testmvd.gov.by

На новом сайте находятся ссылки на территориальные подразделения министерства внутренних дел. Там же, например, возможно проверить, находится ли автомобиль в розыске, есть ли у водителя непогашенные штрафы ГАИ, и не ограничен ли гражданам выезд за пределы страны.

Сайт доступен на русском, белорусском и английском языках, есть версия ресурса для слабовидящих. Кроме того, на сайте существует раздел, в котором хранятся выпуски журнала «Милиция Беларуси», а также газеты «На страже», в наличии и раздел с актуальными новостями.

 
Теги: Новости
 
 
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