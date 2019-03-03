4 марта - День милиции. Сутки из жизни оперативного дежурного

25 лет труда в милиции за плечами Александра Ивановича Венскеля, старшего оперативного дежурного оперативно-дежурной службы Ивьевского РОВД.





Родился в д. Б. Барово, родители - представители сельской интеллигенции, мама работала бухгалтером в колхозе, отец - зоотехником, был секретарем партийной организации. Старший в семье Александр осознанно выбрал милицейскую стезю, сестры избрали профессию педагога и бухгалтера.

Супруга Марина Станиславовна трудится начальником отделения связи Ивьевского РУПС. Сын Игорь работает в Минске.

С 1994 года жизнь Венскеля связана с милицейской службой. И вот уже 10 лет он оперативный дежурный. На пути к этой работе бала пятилетняя служба в патрульно-постовой службе, старшим инспектором по кадрам, заместителем начальника РОВД по кадрам.

Активно занимался спортом, да и после 25 лет службы с удовольствием "разомнет косточки" в игре в волейбол, например. А в юности дважды выигрывал в составе команды РОВД районный кубок по мини-футболу, занимали командой отдела третье место в области по мини-футболу.

Работа оперативного дежурного - это должность, требующая психологической устойчивости, концентрации внимания, постоянной активной мыслительной деятельности. Телефонный звонок - это как импульс, и быть готовым к неизвестности и любым сюрпризам - это и есть специфика работы.

Обычная вахта, очередное дежурство, суточный наряд, сводка происшествий - эти понятия знакомы не только сотрудникам органов внутренних дел. Но в офицерских погонах, когда зависит судьба многих людей, - это очень ответственно. Дежурная часть - это и визитная карточка, и центр управления, это передовая районного отдела внутренних дел. С нее начинается организация работы по раскрытию преступлений по горячим следам.

Принятие у сменщика документации, оружейной комнаты, проверка спецсредств, состояния связи. Доклады начальнику отдела обо всех происшествиях, которые имели место на территории города и района в течение суток.

Кроме того в обязанности старшего оперативного дежурного входит много бумажной работы - ведение статистики, отчетности, оперативное представление документации руководству, фиксация всех суточных происшествий.

На суточное дежурство их заступает трое: дежурный, помощник оперативного дежурного по телефону и водитель-милиционер.

К числу достойнейших представителей оперативной дежурной службы Ивьевского РОВД следует отнести дежурных Юрия Александровича Летко, Дмитрия Чеславовича Кветинского, помощников дежурного Виктора Францевича Шильвяна, Валерия Зыгмундовича Гордынца, милиционеров-водителей Дмитрия Мечиславовича Нехведовича, Евгения Викторовича Сантоцкого.

Каждый из них - хороший психолог, без труда находящий выход из различных нештатных ситуаций. Им чужды излишнее волнение и суета, а также неоправданная медлительность, которая может обойтись кому-то очень дорого. Но главное качество этого служебного трио - способность понимать друг друга с полуслова, быстро принимать решения в сложных ситуациях, работать четко и безошибочно, словно компьютер.

Приходится реагировать на все сообщения. В среднем их за каждое дежурство не менее десяти. Скажем, в Вороновском РОВД - их семь, в Ошмянском - тринадцать (в среднем). И дело даже не в численности населения, экономических и социальных его различиях. Дело в специфике и менталитете.

По требованиям должностных инструкций на эту работу принимаются наиболее опытные сотрудники, прошедшие различные участки милицейской работы. Дежурный умеет организовать труд, иначе КПД работы всего отдела будет низким.

Тишины в дежурной части почти не бывает - даже ночью. Работа сопровождается треском раций и почти непрерывными телефонными звонками, зачастую сразу двух-трех аппаратов. Телефон 102 - самый популярный в городе, даже если криминальная статистика и не растет. Хорошо, если в сути проблем удалось разобраться довольно быстро, если сигнал обоснован и не требует пустопорожней работы.

При поступлении информации о совершенном преступлении именно от предельно оперативных четких действий дежурного, организации работы дежурной части зависит раскрытие криминала. Исходя из четкой координации всех служб, своевременного прибытия на место происшествия, опроса потерпевших, свидетелей, принятия всех мер для розыска и задержания подозреваемого по горячим следам и складывается образ дежурного. В успешной работе других служб во многом содержатся заслуги оперативных дежурных.

Дежурная часть - это как работа авиадиспетчера крупного аэропорта. То же напряжение психики и необходимость принимать быстрые решения, та же ответственность и те же стрессовые ситуации. Не последнее дело - интуиция. Добавим еще быструю реакцию, хладнокровие. И много человеческих качеств, в том числе и сострадание. Все это тоже должно быть в арсенале дежурного.

Умение анализировать ситуацию и предвидеть развитие событий - одно из самых важных профессиональных качеств сотрудника дежурной части. Он всегда должен быть готов к любым нештатным ситуациям. Ему в любой момент может потребоваться принять нестандартное решение, от которого зависит быстрое задержание преступника или развитие оперативной ситуации. От его грамотных оперативных действий зависит, по большому счету, отношение граждан к милиции в целом.

А.И. Венскель, как один из самых опытных дежурных, как никто другой умеет оценить перспективы внештатной ситуации, распределить силы дежурной смены, грамотно руководить действиями следственно-оперативной группы и нарядами милиции. В его послужном списке найдутся раскрытые личным сыском преступления.

Главное для дежурного - это искусство общения с теми людьми, которые пришли в милицию за помощью. Ведь многие обратившиеся находятся в состоянии стресса. Кого-то надо успокоить, кому-то оказать более серьезную помощь. И постоянно вести сбор полезной информации, которой необходимо обеспечить наружные наряды, чтобы те знали, кого и где искать.

В любой профессии ценятся компетентность и уважение к людям. А здесь - вдвойне. Нужно уметь правильно расставить приоритеты.

Не раз приходилось встречать Новый год и другие праздники за пультом дежурной части, быть основным звеном усиленных мероприятий по соблюдению правопорядка.

И скажем оперативному дежурному слова благодарности и признательности за его нелегкий труд.