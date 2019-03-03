4 марта - День милиции. Народное звание "гаишник"

Виталий Петрович Куц - один из старейших сотрудников ГАИ отдела. Двадцать один год работы в ГАИ - это смена целого поколения. Как сотрудников автоинспекции, так и водителей на дорогах.



Родом из д. Гурщизна, отец был механизатором в колхозе "Новая жизнь" в Дайлидах, мать и две сестры представители учительской профессии.

Семнадцать лет душа в душу прожили вместе супруги Куц: жена Ирина Эдвардовна -также педагог, учитель Ивьевской средней школы. Вообще педагогов в семье у старшего инспектора ГАИ много, целых пять - еще и теща.

Виталий Петрович счастливый отец двоих детей. Сын Алексей, заканчивающий в текущем году школу, побеждал на олимпиадах по информатике, есть диплом с областной, сейчас готовится к республиканской. Восьмиклассница Анастасия учится в Ивьевской СШ. Настя когда-то писала в школьном сочинении о профессии отца, его нелегких буднях. У своих детей в классах выступать Виталию Петровичу не приходилось, но в других классах с различными профилактическими мероприятиями он бывал не раз.

Никогда нельзя привыкнуть к дорожным трагедиям, к человеческому горю. А с ними, к сожалению, работнику ГАИ приходится сталкиваться нередко.

Самое ужасное ДТП в памяти, когда возле д. Лелюки на трассе Минск-Гродно погиб ребенок. Одним из первых смертельных ДТП, когда в районе д. Бакшты в груду металла превратилась новая дорогая машина с месячным сроком эксплуатации - ее просто разорвало пополам. Дорогой парфюм салона смешался с запахом человеческой крови…

Наверное, много поучительных историй способен рассказать милицейский жезл. О предотвращенных трагедиях на дороге расскажут милицейские протоколы о совершенных административных правонарушениях.

Как сказал когда-то итальянский режиссер Де Сико, главной причиной дорожно-транспортных происшествий является то, что мы на вчерашних автомобилях по сегодняшним дорогам ездим с завтрашней скоростью. О справедливости данной истины дорожный инспектор знает как никто другой.

С самым страшным злом на дорогах борется автоинспектор каждый день своей службы - с пьяными водителями, севшими за руль. Опытный инспектор вычисляет таких "автоматически": пьяного водителя видно по поведению, например, увидев инспекторов, тормозит, начинает разворачиваться - значит, что-то уже не в порядке. Либо при общении чувствуешь запах алкоголя. Хотя, все ведут себя по-разному. Попадаются и агрессивные водители, склонные к побегу.

Вообще, и в нашем городе повышается культура вождения. Начинают пропускать пешеходов, сказалось, возможно, повышение штрафов. Бывает другое - горожане порой идут по переходу, не глядя по сторонам.

Начальник областной ГАИ когда-то сказал, что не считает зазорным морганием света предупредить встречных водителей моргнувшим светом фар о работнике ГАИ на дороге. Это элемент профилактики.

Дорожная безопасность - это предмет заботы многих государственных служб и органов. Но на переднем плане борьбы за нее - всегда работник ГАИ. Он дышит выхлопными газами, преследует с риском для жизни преступников за рулем, в любую погоду несет свое дежурство.

Инструктажи, ориентировки по угонам, криминальным ситуациям, намотанные тысячи километров районных дорог. Если перечислить направления, к которым прикладывает свои силы работник автоинспекции, список окажется весьма внушительным.

Служба у работника ГАИ, кстати, начинается с визита к наркологу. Ходят они под одним богом, как и прочие водители.

Самое большое удовлетворение старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ МОБ Ивьевского РОВД майор милиции Виталий Петрович Куц испытывает тогда, когда рабочий день закончился без происшествий.