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4 марта - День милиции. Надежная служба угрозыска

04.03.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Начальник отделения уголовного розыска криминальной милиции Ивьевского РОВД Александр Викторович Лапато прошел путь от оперативного работника до начальника отдела.

Подразделения уголовного розыска на протяжении всей своей истории занимали особое место в правоохранительной системе. На их плечах была и остается ответственность за раскрытие большинства уголовных преступлений: будь-то простая бытовая кража или резонансное умышленное убийство.

Криминальную милицию района представляют такие люди, как Сергей Ромуальдович Добролович, Андрей Викторович Савицкий, Дмитрий Сергеевич Малявко, Андрей Викторович Сильванович. Это преданные своему делу люди, квалифицированные оперативные работники. Так, А.В. Савицкий и С.Р. Добролович за профессиональную служебную деятельность награждены государственной медалью "За безупречную службу" 2-3 степеней.
Сотрудниками уголовного розыска за 2018 год раскрыты все убийства, разбои, имеется положительная динамика в расследовании краж всех видов собственности, розыске без вести пропавших лиц, преступников, государственных должников.
Люди благодарны "самой милицейской" из служб за восстановление справедливости, установление виновных лиц и привлечение их к ответственности, возвращение своего доброго имени, снятие подозрений в противоправной деятельности.

4 марта - День милиции. Надежная служба угрозыска

"Сегодня 90 процентов всех совершенных в стране преступлений раскрывается сотрудниками уголовного розыска. Служба угрозыска является одной из самых надежных и элитных", - заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич в октябре прошлого года, когда службе исполнилось сто лет. "Уголовный розыск является одним из самых лучших подразделений не только в белорусских правоохранительных органах, но и среди аналогичных служб в странах СНГ. Достаточно проанализировать статистику работы, структуру и кадровую составляющую этой службы", - отметил глава ведомства.
За свою столетнюю историю розыск превратился в очень серьезный инструмент в государстве по раскрытию и предотвращению преступлений. Он обладает огромным опытом, всем необходимым техническим оснащением для того, чтобы адекватно реагировать на все вызовы и угрозы криминального мира.
Оперативные работники гордятся своими традициями, ветеранами, которые всегда остаются в милицейском строю.
Стать опером - это навсегда.

 
 
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Начальник отделения уголовного розыска криминальной милиции Ивьевского РОВД Александр Викторович Лапато прошел путь от оперативного работника до начальника...
 
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