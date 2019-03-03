4 марта - День милиции. Профилактика преступлений - это главное



Старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики (ООПП) Ивьевского РОВД Олег Иванович Холяво в милицейской "обойме" уже 15 лет. За плечами служба в инспекции по делам несовершеннолетних, исполнительной инспекции. Накануне праздника он рассказал о специфике работы отдела охраны правопорядка и профилактики.

Основными задачами подразделения являются профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности.

Оперативно-служебная деятельность подразделения направлена на принятие профилактических мер по предупреждению правонарушений, способствующих подрыву основ конституционного строя, ущемляющих права и интересы человека и гражданина, насилия в семье, правонарушений против жизни и здоровья, правонарушений в отношении имущества различных форм собственности, экстремистской и террористической деятельности, правонарушений, совершаемых в общественных местах.

Также на ОППП возложены задачи организации и координации работы участковых инспекторов милиции, инспекторов по разрешительной работе, строевых подразделений органов внутренних дел по профилактике правонарушений и преступлений.

В числе должностных обязанностей сотрудников является организация и контроль обеспечения охраны общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий, выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений и административных правонарушений, принятие мер по их устранению. По роду служебной деятельности на сотрудниках отдела лежит обеспечение государственной защиты детей в неблагополучных семьях, организация и контроль проведения профилактических мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения граждан.

Всего по штату в Ивьевском РОВД предусмотрены 12 участковых инспекторов (2 должности вакантны). Участковый инспектор в городе и на селе - одно из ключевых звеньев правоохранительной системы. Сегодняшняя безопасность на улицах района и города - немалая заслуга именно этих представителей милиции. Хотя за историю своего существования служба участковых входила в структуру подразделений охраны общественного порядка, уголовного розыска, штаба, профилактики, никогда не менялась ее основная задача - предупреждение правонарушений.

Именно участковые инспекторы милиции непосредственно контактируют с населением вверенных административных участков, выполняют профилактическую работу, вносят значительный вклад в дело укрепления общественного порядка. Именно по работе участковых люди судят не только о милиции, но и о власти в целом. Следовательно, никогда нельзя забывать об эффективности работы ОППП, компетентности каждого представителя данной службы.