4 марта - День милиции. Тем, кто верен стране, - поздравленье



4 марта - памятная дата в истории белорусской милиции. В этот день личный состав Министерства внутренних дел Республики отмечает свой профессиональный праздник - День милиции, официально утвержденный указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года.

Истоки этого праздника - из 1917 года, когда канцелярией гражданского коменданта города Минска был издан приказ, согласно которому большевик М.А. Михайлов (по паспортным данным, настоящее имя Михаил Васильевич Фрунзе) назначался временным начальником милиции Всероссийского земского союза по охране порядка в городе. В соответствии с приказом все городские чины полиции должны были выдать ему имеющееся в их распоряжении оружие по описи.

В ночь с 4 на 5 марта 1917 года руководимые им отряды боевых дружин рабочих вместе с солдатами частей минского гарнизона разоружили полицию города, захватили городское полицейское управление, а также архивное и сыскное отделения, и взяли под охрану важнейшие государственные учреждения.

Начиная с 26 февраля 1940 года идет отсчет истории ивьевской милиции. В следующем году ей будет 80.

В разные годы Ивьевским РОВД руководили такие люди, как подполковники милиции Алексей Емельянович Бруев, Иван Михайлович Фальковский, Фадей Иосифович Вильневчиц, Винцентый Чеславович Супрен, Валерий Николаевич Корней, Павел Федорович Ященко, Виктор Францевич Жидель, Игорь Николаевич Генец.

Разные люди трудились и трудятся в ивьевской милиции. Шли годы. Менялась жизнь страны. Но какими эпохальными и драматичными ни были бы разные периоды в судьбе большой страны, на переднем фронте борьбы с преступниками находились люди в милицейской форме, которые и принимали на себя главный удар криминальной среды. И сегодня, как и много лет назад, они продолжают обеспечивать правопорядок во всех сферах жизни района, области, республики.

За 2018 год на территории района совершено 196 преступлений, в том числе по линии уголовного розыска 131. Преобладающее большинство - это кражи различных форм собственности, которых было зарегистрировано 100. По линии БЭП зарегистрировано 10 преступлений, по линии наркоконтроля и противодействия торговле людьми - 5 преступлений, три преступления совершены с участием несовершеннолетних. Лицами, имеющими судимость, совершено 63 преступления, находящимися в состоянии алкогольного опьянения - также 63. Также совершены три преступления иностранными гражданами.

За 2018 год совершено 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибли и 36 получили телесные повреждения различной степени. 2 ДТП, в которых пострадали люди, произошли по вине пьяных водителей.

В РОВД представлены все службы: криминальная милиция, ГАИ, оперативно-дежурная служба и уголовно-исполнительная инспекция, отделение по гражданству и миграции, группа борьбы с экономическими преступлениями, отделение охраны правопорядка и профилактики, инспекция по делам несовершеннолетних. На сегодняшний день состав райотдела укомплектован опытными, квалифицированными кадрами. Мы гордимся такими людьми, как Александр Викторович Лопато, Сергей Ромуальдович Добролович, Андрей Викторович Савицкий, Сергей Романович Ярошко, Олег Иванович Холяво, Дмитрий Францевич Жуковский, Андрей Вячеславович Манюкевич, Евгений Анатольевич Бобин, Виталий Петрович Куц, Валерий Иванович Горбач, Виталий Александрович Синица и др.

И в свой профессиональный праздник стражи порядка Республики Беларусь получают поздравления, а особо отличившиеся на службе - награды и благодарности от руководства. Не забыта традиция чтить в этот день ветеранов. И не только в этот день.

Этот праздник - дань глубокого уважения сильным, мужественным людям, которые считают своим нравственным и гражданским долгом защищать законность и справедливость, жизнь и права человека, интересы государства и общества.

Мы благодарны всем представителям милицейского корпуса за то, что они отдали именно профессии сотрудника органов внутренних дел лучшие годы своей жизни.

Абсолютное большинство из них всегда обладали и обладают светлым умом, невероятной силой, блистательной смекалкой, великолепной интуицией, твердым характером и несомненным профессионализмом.

Это благодаря их труду добро торжествует, восстанавливается справедливость, а жизнь находит способы для улучшения.

Уважаемые работники милиции, бывшие и нынешние! Поздравляю с профессиональным праздником - с Днем белорусской милиции! Желаю больших перспектив, карьерного роста, возможностей реализации и развития. Пусть безопасными будут рабочие будни, надежным - плечо напарника, крепкой - сила воли и убеждений. Здоровья, благополучия и всех благ!

Поздравляю замечательных людей, которые стоят на страже правопорядка, тех, кто следит за неукоснительным соблюдением закона и справедливости, кто охраняет покой законопослушных граждан и является грозой для преступников. Желаю вам спокойных трудовых будней, никогда не терять моральных и физических сил, в любой сложной ситуации сохранять хладнокровие, самообладание и проявлять чудеса дедукции и смекалку. Удачи во всех направлениях, куда бы вы ни направили русло своей жизни.

А. ГАВРОШ, начальник Ивьевского РОВД.