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Профессиональная ориентация. Профессия мужественных и отважных людей

04.03.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Об этом празднике нужно говорить и писать стоя, впечатывая каждую букву, словно армейский шаг в парадном строю. Выливать каждое слово из золота. Делать бриллиантовую обводку каждой фразе.

Профессиональная ориентация. Профессия мужественных и отважных людей

Его просто не существует, более мужественного, благородного и самого достойного праздника настоящих мужчин.

"Профессия мужественных и отважных людей" - под таким названием прошла встреча учащихся Ивьевского лицея с представителем одной из самых мужественных профессий в нашей стране, сотрудником Ивьевского РОВД, старшим инспекторгом группы кадров Ивьевского РОВД Александром Александровичем Шевчуком.
На вопрос, какая профессия самая важная, каждый ответит по-разному. Пожалуй, в первую очередь, вспомнят о пожарных, спасателях, военных. Самыми знающими назовут ученых, самыми умелыми - людей строительных профессий. Существуют люди, чья работа объединяет все вышеназванное. Дело их жизни - самое необходимое, ответственное, трудное, требующее постоянного совершенствования. Перед ними стоят важнейшие задачи - обеспечивать безопасность граждан от преступных посягательств, защищать их. Этими людьми являются именно работники внутренних дел.
Александр Александрович рассказал о верности сотрудников органов внутренних дел единожды избранным идеалам, их готовности самоотверженно стоять на страже закона во имя безопасности граждан и государства.
Сотрудники милиции обеспечивают должный уровень общественной безопасности в стране, уверенно контролируют обстановку, способны упредить обострение криминогенной ситуации, защитить общество и каждого гражданина от любых преступных посягательств. Служба сотрудников милиции всегда была нелегкой и опасной. Но их труд необходим для каждого гражданина страны, для народа и государства в целом. Поэтому миссия защитника общественного порядка была и остается одной из самых уважаемых в стране.
Сегодня многие выпускники мечтают связать свою жизнь с правоохранительными органами.
Какие же учебные заведения готовят будущих офицеров милиции? Каковы условия поступления?
Подробно об этом на встрече с учащимися Ивьевского ГСПЛ рассказал старший инспектор группы кадров Ивьевского РОВД Александр Александрович Шевчук:
- Если молодые люди желают служить в органах внутренних дел, то поступление в учреждения образования МВД Республики Беларусь - наиболее приемлемый вариант. Это престижные высшие учебные заведения в нашей республике. На дневную форму обучения могут поступать лица, которые имеют либо общее среднее образование, либо профессионально-техническое с общим средним, либо среднее специальное образование. Абитуриенту на момент поступления должно быть полных 17 лет, но не более 25-ти. Срок обучения - 4 года. Хочется уточнить, что кроме этого абитуриенты проходят отбор и специальную проверку с последующим оформлением в установленном порядке личного дела кадровыми подразделениями комплектующих органов по месту жительства кандидатов. Затем следует медицинское освидетельствование. Так что проблем с законодательством и здоровьем быть не должно.

П. ВЛАДИН.
Фото Т. ШЕВЧУК.

 
 
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