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«Отец погиб при исполнении служебного долга». В МВД вспомнили погибших милиционеров
Новости Беларуси. В Минске почтили память милиционеров, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С их родственниками и близкими накануне профессионального праздника правоохранителей встретились в МВД. Этой традиции уже не один год.
Министр внутренних дел поблагодарил отцов, матерей и вдов погибших сотрудников, а в знак благодарности вручил им цветы.
Артём Серегин, сын погибшего:
Ольга Борисовец, вдова погибшего:
Под опекой МВД находится более 180 семей. Поддерживать родственников погибших сотрудников – дело офицерской чести.
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Новости Беларуси. В Минске почтили память милиционеров, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С их...
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