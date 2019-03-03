ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Отец погиб при исполнении служебного долга». В МВД вспомнили погибших милиционеров

04.03.2019 10:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Минске почтили память милиционеров, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Отец погиб при исполнении служебного долга». В МВД вспомнили погибших милиционеров

С их родственниками и близкими накануне профессионального праздника правоохранителей встретились в МВД. Этой традиции уже не один год.

«Отец погиб при исполнении служебного долга». В МВД вспомнили погибших милиционеров

Министр внутренних дел поблагодарил отцов, матерей и вдов погибших сотрудников, а в знак благодарности вручил им цветы.

«Отец погиб при исполнении служебного долга». В МВД вспомнили погибших милиционеров

Артём Серегин, сын погибшего:
Отец погиб при исполнении служебного долга. Он служил в ОМОНе. И мне было всего 5 лет, с детства я мечтал стать милиционером, чего я добился и продолжаю династию.

«Отец погиб при исполнении служебного долга». В МВД вспомнили погибших милиционеров

Ольга Борисовец, вдова погибшего:
Из года в год нас здесь собирают, и мы чувствуем защиту нашей семьи, поддержку. Вот и ребятам помощь, и как бы меня не оставляют.

«Отец погиб при исполнении служебного долга». В МВД вспомнили погибших милиционеров

Под опекой МВД находится более 180 семей. Поддерживать родственников погибших сотрудников – дело офицерской чести.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске почтили память милиционеров, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  С их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Убийственный торнадо: 23 человека погибли в результате смерча в Алабаме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика