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В Гродно учащаяся колледжа выпала из окна общежития и погибла

04.03.2019 10:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Гродно учащаяся колледжа выпала из окна общежития и погибла.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гродненской области Сергея Шершеневича, устанавливаются обстоятельства гибели девушки. 

Происшествие случилось в одном из общежитий областного центра в ночь на третье марта.  

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Для установления полной и достоверной картины произошедшего проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия.   
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно учащаяся колледжа выпала из окна общежития и погибла.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гродненской...
 
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