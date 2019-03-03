Новости Беларуси. В Гродно учащаяся колледжа выпала из окна общежития и погибла.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гродненской области Сергея Шершеневича, устанавливаются обстоятельства гибели девушки.

Происшествие случилось в одном из общежитий областного центра в ночь на третье марта.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Для установления полной и достоверной картины произошедшего проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия.