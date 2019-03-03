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В Гродно учащаяся колледжа выпала из окна общежития и погибла
Новости Беларуси. В Гродно учащаяся колледжа выпала из окна общежития и погибла.
Как
Происшествие случилось в одном из общежитий областного центра в ночь на третье марта.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Для установления полной и достоверной картины произошедшего проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия.
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Новости Беларуси. В Гродно учащаяся колледжа выпала из окна общежития и погибла. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гродненской...
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