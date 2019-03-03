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Фигурное вождение и ралли по лесу: трактор-квест прошёл в Гродненской области

04.03.2019 10:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Первый в Беларуси трактор-квест прошёл в Щучинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Фигурное вождение и ралли по лесу: трактор-квест прошёл в Гродненской области

Фигурное вождение и ралли по лесу: трактор-квест прошёл в Гродненской области

Фигурное вождение и ралли по лесу: трактор-квест прошёл в Гродненской области

Для 10-ти тракторов отечественного производства устроили настоящее испытание на выносливость, а для работников местных хозяйств ещё и на смекалку. Механизаторам предстояло с помощью специального приспособления взять ведро, перелить максимальное количество воды и доказать, что «Мастерство не прольёшь».

Фигурное вождение и ралли по лесу: трактор-квест прошёл в Гродненской области

Среди конкурсов – фигурное вождение. А самый ответственный этап – ориентирование по лесу. Лужи, бездорожье, препятствия на пути и даже задания на знание истории своей малой родины – всё это не помеха для настоящего профессионала.

Фигурное вождение и ралли по лесу: трактор-квест прошёл в Гродненской области

Андрей Росеник, механизатор СПУ «Протасовщина»:
Надо, чтоб и смекалка была, чтоб вовремя было можно что-то придумать, потому что в поле разные вещи случаются.

Фигурное вождение и ралли по лесу: трактор-квест прошёл в Гродненской области

Анастасия Цынгалёва, первый секретарь Щучинского районного комитета БРСМ:
Сельское хозяйство очень активно развивается, и нам хочется что-то делать для молодёжи, чтобы они знали, что они для нас важны, что мы вместе с ними, и чтобы их объединить, возможно, познакомить, обменяться опытом. А также получить положительные эмоции и проверить себя.

Фигурное вождение и ралли по лесу: трактор-квест прошёл в Гродненской области

Трактор-квест не случайно организовали именно в начале марта. Это своеобразный экзамен для механизаторов перед их главным испытанием. Считанные дни остаются до начала посевной.
 
 
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Новости Беларуси. Первый в Беларуси трактор-квест прошёл в Щучинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 
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