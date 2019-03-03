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Фигурное вождение и ралли по лесу: трактор-квест прошёл в Гродненской области
Новости Беларуси. Первый в Беларуси трактор-квест прошёл в Щучинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для 10-ти тракторов отечественного производства устроили настоящее испытание на выносливость, а для работников местных хозяйств ещё и на смекалку. Механизаторам предстояло с помощью специального приспособления взять ведро, перелить максимальное количество воды и доказать, что «Мастерство не прольёшь».
Среди конкурсов – фигурное вождение. А самый ответственный этап – ориентирование по лесу. Лужи, бездорожье, препятствия на пути и даже задания на знание истории своей малой родины – всё это не помеха для настоящего профессионала.
Андрей Росеник, механизатор СПУ «Протасовщина»:
Анастасия Цынгалёва, первый секретарь Щучинского районного комитета БРСМ:
Трактор-квест не случайно организовали именно в начале марта. Это своеобразный экзамен для механизаторов перед их главным испытанием. Считанные дни остаются до начала посевной.
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Новости Беларуси. Первый в Беларуси трактор-квест прошёл в Щучинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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