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Шаг вперёд

04.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Учащиеся районного клуба для подростков учётной категории «Шаг вперёд» 1 марта 2019 года принимали участие в духовном диалоге-открытии «Достигнув дна, вернуться к свету», которое состоялось на базе государственного учреждения «Дзержинская районная централизованная библиотека».

Мероприятие было организовано в рамках проведения на территории Дзержинского района областной межведомственной профилактической акции «Дружим с Законом!» и было направлено на: воспитание у подростков бережного отношения к своему здоровью; развитие у них осознанного неприятия вредных привычек как способов негативного воздействия на свою личность, систематизирование знаний учащихся о полезных и вредных привычках, их влиянии на здоровье; формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни, ответственности за своё здоровье; создание условий для сохранения и улучшения физического, эмоционально-психического, духовно-нравственного здоровья и качества жизни школьников.

Ребята принимали активное участие в диалоге, смело высказывали собственное мнение, рассуждали о духовной стороне вредных привычек, отвечали на вопросы викторины. Участники клуба с уверенностью прошли тест «Сможете ли Вы устоять перед соблазнами?», результаты которого показали насколько подростки умеют управлять своими желаниями и контролировать стремление к удовольствиям, а так же, есть ли риск, что они могут оказаться в «рабстве» у какой-либо зависимости.

В завершении духовного диалога-открытия «Достигнув дна, вернуться к свету» учащимся были розданы информационные буклеты «Умей сказать «НЕТ» наркотикам».




 
 
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Учащиеся районного клуба для подростков учётной категории «Шаг вперёд» 1 марта 2019 года принимали участие в духовном диалоге-открытии «Достигнув...
 
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