Четыре выхода в плей-офф Лиги чемпионов БГК им. Мешкова. Вспоминаем все достижения

В минувший уик-энд в Бресте была написана гандбольная история . БГК имени Мешкова обыграл шведский «Кристианстад» и продолжил завидную рекордную серию — в четвертый раз подряд шагнул в плей-офф Лиги чемпионов. Историческое достижение белорусского клуба в самом престижном гандбольном турнире Европы. Представляем небольшой экскурс всех выходов «мешковцев» в нокаут-раунд.



Фото: Пресс-служба БГК имени Мешкова

Cезон 2015/16. Впервые в истории клуба вышли в плей-офф и были остановлены победителем Лиги чемпионов

Впервые Лигу чемпионов провели в ее нынешнем формате. Брестской команде досталось место в группе «С». По итогам двухкругового турнира «мешковцы» уверенно выиграли группу, оставив позади лучших представителей Испании, Португалии, России, Словакии и Сербии. Далее в предквалификации белорусы победили по результатам двухматчевого противостояния крепкий датский «Скьерн». И вот она — стадия 1/8 финала!



Фото: Пресс-служба БГК имени Мешкова

Впервые в своей истории клуб вышел в число 14 сильнейших команд континента. В соперниках — знаменитый польский «Виве», ведомый Талантом Дуйшебаевым. В двух матчах «мешковцы» навязали борьбу прошлогоднему участнику «финала четырех» Лиги чемпионов. Но опыта игр на такой «высоте» явно не достало. БГК уступил 28:32 в Бресте и 30:33 на выезде. А «Виве», пройдя БГК в 1/8 финала, в итоге выиграл Лигу чемпионов.

Сезон 2016/17. Впервые сыграли в элитной группе Лиге чемпионов

В том сезоне брестчане начинали турнир в лигочемпионской элите. Европейская гандбольная федерация, принимая это решение, учла все факторы: проделанную департаментом маркетинга большую работу, болельщицкий интерес и, конечно, спортивные достижения.



Фото: Пресс-служба БГК имени Мешкова

В группе «В» мешковцы смотрелись очень достойно. Домашние победы над «Вардаром», «Пиком», «Райн Левеном» позволили команде справиться с задачей «занять место не ниже пятого» досрочно, за два тура до окончания группового этапа.

К слову, в плей-офф ждал могучий «Фленсбург». А ведь и здесь не стушевались. В Бресте БГК уступил всего мяч (25:26), а во Фленсбурге держал интригу до последних минут. Но немного не повезло на флажке (26:28) — один из грандов еврогандбола прошел дальше.

Сезон 2017/18. Повторили достижение по выходу в плей-офф, но были остановлены финалистом Лиги чемпионов

Очередной экзамен в элите Лиги чемпионов БГК сдал успешно. Команда вышла в плей-офф с шестой позиции снова досрочно, обыграв дома звездный ПСЖ. Помимо сборной мира, были обыграны и другие абсолютные топы группового раунда. Например, дома — польский «Виве».



Фото: Пресс-служба БГК имени Мешкова

Третий кряду выход из группы — безусловный успех брестского клуба. Конечно же, хотелось большего, но в соперники в 1/8 финала достался крепкий французский «Нант», который, как выяснилось позже, добрался до решающего матча Лиги чемпионов. Мешковцам не удался домашний матч (24:32). А вот в Нанте с будущим финалистом турнира брестчане сыграли вничью — 28:28.

Сезон 2018/19. Вышли из звездной «группы смерти»

«Группа смерти» — так окрестили специалисты и болельщики пул «А» сразу после жеребьевки. Конкурировать предстояло сразу с четырьмя победителями турнира разных временных эпох. Громкие победы и в этот раз добывались в Бресте — ни с чем из «Виктории» уезжали «Монпелье» и «Райн Левен». В последнем туре нужно было обыграть еще и «Кристианстад», чтобы отметить историческое достижение.



Фото: Пресс-служба БГК имени Мешкова

Брестский клуб провел важнейший матч сезона очень качественно. В заключительном матче группового этапа «мешковцы» победили с преимуществом сразу в 9 мячей. В этот же момент стало известно, что в Скопье «Вардар» обыграл «Монпелье», а это означало, что БГК обошел в таблице действующего победителя Лиги чемпионов.

Так, в переполненной арене Дворца спорта «Виктория» команда узнала, что снова вышла в 1/8 финала. Супердостижение для белорусского спорта!