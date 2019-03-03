Помните мультфильм «Головоломка»? Что похожее скоро покажут в минском театре

2 апреля в Минске на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов впервые покажут спектакль «Восемь чувств, или Рождение человека» . Международный театральный проект готовится при участии двух необычных трупп: белорусского Семейного инклюзив-театра «i» и голландского театра Kazou при центре исследования аутизма имени Лео Каннера. Премьера приурочена ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.



Фото предоставлено организаторами

Идея спектакля, его особое видение — в формате восьми новелл, каждая из которых посвящена тому или иному чувству, — принадлежит руководителю Семейного инклюзив-театра «i» Ирине Пушкаревой, которая выступила в качестве сценариста и режиссера-постановщика. В написании сценария ей помогали юная актриса и певица Злата Залесская и Вера Жибуль — поэтесса и мама одного из воспитанников театра «i» Кастуся Жибуля. А источником вдохновения для создателей спектакля стала трогательная история, придуманная самим Кастусем в попытке разобраться в сложном мире собственных эмоций.

Спектакль «Восемь чувств, или Рождение человека» не первая постановка, основанная на идеях Кастуся Жибуля. Он уже выступал автором сценария для спектакля «Чыгунка», который с успехом прошел по всей Беларуси, в том числе в рамках Первого международного форума «Театр и аутизм. Вопросы и ответы». Премьеру спектакля «Чыгунка» посетил художественный руководитель театра из Нидерландов Ханс Салеминк. Именно тогда началось сотрудничество двух особенных театров: белорусского Семейного инклюзив-театра «i» и голландского Kazou. Вдохновившись увиденным, Ханс присоединился к работе над новым спектаклем, срежиссировав некоторые из восьми новелл.



Фото предоставлено организаторами

Художественный руководитель Семейного инклюзив-театра «i», режиссер-постановщик спектакля «Восемь чувств, или Рождение человека» Ирина Пушкарева отмечает:

— Участие в этой постановке для детей с аутизмом имеет значительный «терапевтический» эффект: выражая то или иное чувство на сцене, юные актеры получают возможность в буквальном смысле лучше познакомиться с ним, учатся лучше понимать собственные ощущения и эмоции и владеть ими в обычной жизни. Ведь это именно то, чего детям в силу особенностей мировосприятия порой не хватает. А то, что в основу спектакля легла попытка мальчика с аутизмом рассказать о своих чувствах, будет интересно и полезно каждому, кто хочет расширить собственное восприятие мира и избавиться от стереотипов.

Всего в спектакле «Восемь чувств, или Рождение человека» занято около 80 актеров: как воспитанников театра «i», так и присоединившихся к ним известных в Беларуси профессионалов. Главные «персонажи» — противоречивые чувства, которые в те или иные моменты жизни охватывают каждого человека: злость, грусть, интерес, обида, страх, радость, удовольствие, вина. Спектакль погружает зрителя в полный неизвестного и непонятного, а потому тревожный мир взрослеющих детей, проводит через поиск себя и своего места в этом огромном, все время меняющемся пространстве. Как понять себя и другого? Как сохранить в себе Чудо? На эти вопросы ищут ответы авторы и герои новой постановки театра.

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