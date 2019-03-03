Захарова о расследовании дела Скрипалей: «Трагикомическая годовщина»





Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спустя год после инцидента в Солсбери Москва так и не знает, что случилось с Сергеем и Юлией Скрипаль, это "трагикомическая годовщина".

Захарова отметила, что хронология событий в Солсбери до сих пор отсутствует, хотя расследование любой катастрофы, ДТП, начинается с «банального» — с хронологии. Это обстоятельство она назвала «абсурдностью».

«Я бы сказала, есть трагические вещи, а есть трагикомические. Вот это трагикомическая годовщина. Мы так и не знаем, что случилось со Скрипалями», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Юлию Скрипаль после тех событий видели «один или два раза на камеру», а Сергея Скрипаля вообще «никто не видел».

«И мы не можем получить ответы на самые простые вопросы. При этом все обвинения уже выписаны и наказания розданы», — добавила Захарова.

Напомним, в Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России, пишет ria.ru.