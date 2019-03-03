Убийственный торнадо: 23 человека погибли в результате смерча в Алабаме

По словам шерифа округа Ли Джея Джонса, число жертв стихии может увеличиться. Спасательная операция была приостановлена до рассвета понедельника.





"Основная проблема - в огромном объеме завалов на месте жилых домов", - сказал Джонс в интервью Си-эн-эн.





По оценкам Национальной метеослужбы США, скорость ветра в эпицентре шторма достигала 266 км/ч.









Власти продолжают работу по установлению личности погибших и пострадавших. По последним данным, среди погибших - восьмилетний ребенок из города Борегар.





"Я не припомню, чтобы у нас когда-либо случалась трагедия с таким количеством жертв", - сказал коронер округа Ли Билл Харрис.





По его словам, спасатели пока не могут обследовать все пострадавшие от стихии зоны, им на помощь прибывают специалисты из других районов штата.









Медицинский центр восточной Алабамы сообщает о поступлении 40 пострадавших из-за экстремальных погодных условий.





Около 4 тысяч жителей штата, по данным портала PowerOutage.US, остались без электричества, в том числе 2 тысячи человек в округе Ли.





Вслед за торнадо метеорологи обещают резкое похолодание и заморозки в регионе.





Шторм ощущался не только в Алабаме, но и в соседнем штате Джорджия. Около 21 тысячи клиентов местной компании Georgia Power остались без электричества, порывистый ветер вырывал деревья с корнем и разрушал дома.









Губернатор Алабамы Кэй Айви в своем "Твиттере" предупредила жителей штата об опасности дальнейшего ухудшения погоды. "Наши сердца с теми, кто погиб в результате шторма в округе Ли", - написала она.





Президент США Дональд Трамп в своем "Твиттере" призвал местных жителей вести себя осторожно и соблюдать правила безопасности.





Власти Алабамы сообщили, что все школы округа Ли в понедельник будет закрыты из-за непогоды.











