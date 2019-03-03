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У МВД новый сайт с разделами: «проверка нахождения авто в розыске» и «запрет на выезд из страны»

04.03.2019 10:49 — Разное | KYKY  
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Если кто знал, рассказываем: сегодня день 102-летия беларуской милиции. По этому поводу МВД запустило новый сайт, но пока что он работает в тестовом режиме, пишет БелТА. 

Новый сайт, видимо, ценен тем, что объединяет в себе все информационные ресурсы подразделений и региональных управлений. То есть новости там публикуются и о том, что «у жителя Чечерска изъято 4,5 килограмма марихуаны», и про «финал дня – концерт в Большом». 
А еще на сайте есть занимательные онлайн-сервисы для физических лиц. Например, как пишет БелТА, раздел, в котором можно проверить, не находится ли ваша машина в розыске. Ну, или выяснить, не ограничили ли вам возможность выезда (и въезда) из страны из-за неоплаченных штрафов ГАИ. 

Сколько денег потратили на сайт – не известно, но БелТА уточняет, что «сайт разработан с учетом актуальных требований законодательства к интернет-ресурсам госорганов. Он отвечает современным тенденциям – имеет адаптивную и мобильную версии, версию для слабовидящих».

К слову, сайт можно читать на русском, беларуском и даже английском языке. 


На сайте есть и раздел «Архив», в котором хранятся выпуски журнала  «Милиция Беларуси». Вот, что там можно найти: 

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Если кто знал, рассказываем: сегодня день 102-летия беларуской милиции. По этому поводу МВД запустило новый сайт, но пока что он работает в тестовом режиме,...
 
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