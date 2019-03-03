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23 марта в Минске откроется New Yorker
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Иностранные компании, наконец-то, поняли, что в Минске можно открывать магазины, которые уже годами существуют во всех соседних странах. 23 марта в городе откроется первый в Беларуси New Yorker. Ура, товарищи.
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Иностранные компании, наконец-то, поняли, что в Минске можно открывать магазины, которые уже годами существуют во всех соседних странах. 23 марта в городе откроется...
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