23 марта в Минске откроется New Yorker

Иностранные компании, наконец-то, поняли, что в Минске можно открывать магазины, которые уже годами существуют во всех соседних странах. 23 марта в городе откроется первый в Беларуси New Yorker. Ура, товарищи.



Рекламное объявление об открытии бренда запостил себя в Twitter блогер Денис Блищ. Из приятного: в день открытия магазин обещает скидки 20 процентов. А мы заранее представляем, какая очередь соберется у входа в этот магазин.

Любители дешевого фаст кэжуал, вам подгон pic.twitter.com/iQiRrtztMf — Denis Blisch (@blisch) 4 марта 2019 г.



Откроется бренд в Green City – это торговый развлекательный комплекс, который находится на Притыцкого, 156. Недалеко от станции метро «Кунцевщина».



Напомним, ранее в СМИ писали, что New Yorker откроется не только в Green City, но и в Dana Mall, но когда планируется открытие второго магазина пока не известно.