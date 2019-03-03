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23 марта в Минске откроется New Yorker

04.03.2019 10:24 — Разное | KYKY  
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Иностранные компании, наконец-то, поняли, что в Минске можно открывать магазины, которые уже годами существуют во всех соседних странах. 23 марта в городе откроется первый в Беларуси New Yorker. Ура, товарищи. 

Рекламное объявление об открытии бренда запостил себя в Twitter блогер Денис Блищ. Из приятного: в день открытия магазин обещает скидки 20 процентов. А мы заранее представляем, какая очередь соберется у входа в этот магазин. 


Откроется бренд в Green City – это торговый развлекательный комплекс, который находится на Притыцкого, 156. Недалеко от станции метро «Кунцевщина». 

Напомним, ранее в СМИ писали, что New Yorker откроется не только в Green City, но и в Dana Mall, но когда планируется открытие второго магазина пока не известно. 

 
Теги: Минск
 
 
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Иностранные компании, наконец-то, поняли, что в Минске можно открывать магазины, которые уже годами существуют во всех соседних странах. 23 марта в городе откроется...
 
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