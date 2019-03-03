ЛитАфиша_Минск на первую неделю марта

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Минский книжный фестиваль «Город и Книги» приглашает:

4 сакавіка (панядзелак) а 19:00 Мемарыяльны музей-майстэрня З. Азгура (вул. Азгура, 8) і Тутэйшы тэатр запрашаюць на спектакль «Записки юного врача» па апавяданням Міхаіла Булгакава. Кантактныя тэл.: +375 17 3800632, +375 29 6248902. Кошт: 13 руб.

https://vk.com/azgurmuseum?w=wall-27259121_1371

5 сакавіка (аўторак) а 19:00 адбудуцца сцэнічныя чытанні паводле навэлы Франца Кафкі «Прысуд». Пасля чытанняў вас чакае дыскусія. Даведкі па тэл.: +375 17 2374948. Месца правядзення: Бібліятэка Гётэ-Інстытута ў Беларусі (вул. В. Харужай, 25/3, 4-ы паверх). Уваход вольны.

https://vk.com/giminsk?w=wall-64967382_674

5 марта (вторник) в 19:00 пространство доступных книг «Гроссбухова» (ул. Туровского, 20) приглашает на презентацию новой книги Анны Чиж-Литаш «Исповедь». В уютной и душевной обстановке вы сможете поговорить с Анной о ее творческом пути, послушать самые яркие отрывки из книг и выпить чай с печеньками. Не пропустите самую тёплую встречу в предверии весеннего женского праздника. Вход свободный, но предварительная запись обязательна.

https://vk.com/gb_booksspase?w=wall7286381_1968

5 марта (вторник) в 20:00 вас ждёт открытый поэтический микрофон «Плохиехорошие стихи». 8 авторов, 2 часа поэзии и немного дурацких шуточек ведущих. Место проведения: «Tesla Bar» (ул. Зыбицкая, 6). Вход свободный.

https://vk.com/phstikhi9

6 марта (среда) в 17:00 Cinema Club BNTU приглашает всех желающих на просмотр фильма «Большая игра» (16+) снятого по мотивам одноименной книги Молли Блум. Место проведения: Коворкинг «КБ-16» Научной библиотеки БНТУ (ул. Я.Коласа, 16). Вход свободный.

https://vk.com/ccbntu?w=wall-141718671_183

7 марта (четверг) в 18:00 в рамках литературной гостиной «Авторский выход» при городской библиотеке №14 им. Ф. Богушевича (ул. Притыцкого, 42) состоится литературный вечер, посвящённый празднику женщин. Вход свободный.

8 сакавіка (пятніца) а 17:00 у Міжнародны дзень салідарнасці жанчын паэтка Марыя Мартысевіч запрашае ў краіну Сарматыю, дзе кожная сарматка абавязана варыць боршч і ведаць, чым адрозніваецца булка ад каравая. Калі не ведаеш — лёс можа абысціся з табой нелітасціва. У гэтай краіне караля выбіраюць (дзіва!), але ўсе рашэнні прымаюцца пасля кансультацыі з дзяўчынкай-варажбіткай, і таму «Дзяўчынка з гандляркаю будуць іхнім урадам, нават калі іх краіны на мапах не будзе». Месца правядзення: Галерэя сучаснага мастацтва «Ў» (вул. Кастрычніцкая, 19). Уваход вольны.

https://www.facebook.com/events/251117439107308/

10 марта (воскресенье) в 15:00 в Большом зале Белорусской государственной филармонии (пр-т Независимости, 50) вас ждёт сказка о муми-троллях с оркестром «Шляпа волшебника» (6+) по мотивам произведений Туве Янссон. Стоимость: 6 руб.

https://philharmonic.by/ru/concert/abonement-klassika..

10 марта (воскресенье) в 18:00 детский театр «Какао» приглашает всех в книжный-кофейню «Либрерия» (ул. Леонардо да Винчи, 2) на интерактивный спектакль-представление по мотивам истории латвийской писательницы и иллюстратора Лины Жутауте «Тося Бося и Гном Чистюля». Вместе с Тосей Босей мы разгадаем непростые загадки и поиграем в увлекательные игры, а ещё пройдём всевозможные испытания и, конечно же, вернём все-все игрушки домой.⠀Возраст: 3-6 лет. Запись по телефону +375 (29) 611-16-54. Стоимость: 25 руб. на всю семью (+10 руб. второй ребёнок из семьи).

https://www.facebook.com/libreria.by/posts/1062885837..

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