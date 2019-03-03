В Свислочском районе бесправник на Mitsubishi опрокинулся в кювет. Он в реанимации

Водитель получил тяжелые травмы при опрокидывании автомобиля в кювет в Свислочском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Происшествие случилось 2 марта вблизи деревни Гринки. Водитель Mitsubishi ехал по дороге с гравийным покрытием, неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся на крышу.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.





Кроме водителя, в машине ехали два пассажира, в том числе владелец авто — он спал на заднем сиденье. Физическое состояния всех троих устанавливается. Известно, что водитель Mitsubishi не имел права управления автомобилем.