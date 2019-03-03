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В Минске налоговая ищет нелегально сдающих квартиры

04.03.2019 11:56 — Разное | Tut.by  
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Минчан, которые знают о тех, кто нелегально сдает квартиры — без уплаты налога, просят сообщить в налоговую. Для этого инспекция МНС по Минску с 11 по 15 марта проведет акцию «Сдаешь квартиру — плати налоги».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Граждане, располагающие информацией о нелегальной сдаче внаем квартир в городе Минске, могут сообщить об этом ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам 229−26−60, 229−26−59, — сообщили в ИМНС по Минску.

Подобные акции в Минске проводили в 2015, 2016 и 2018 годах. Так, в 2016 году в столице во время такой акции поступило 105 звонков по поводу 114 квартир, которые, как предполагалось, сдавались внаем нелегально.

В 2015 году в Минске было выявлено около тысячи граждан, нелегально сдававших квартиры внаем, которые привлечены к административной ответственности.

«В прессе шли споры, насколько морально или этично проводить такие акции. Кто-то может говорить, что это неэтично, если сам не столкнулся с проблемой проживания за стеной неизвестных людей. Те, кто уже с этой проблемой столкнулся, об этике не говорят. Люди проживают у вас за стеной, а вы не знаете, легально ли, граждане ли они страны, зарегистрированы они по этому адресу или нет. Они часто нарушают общественный порядок. Совсем другое дело, когда ты знаешь, что рядом живут квартиранты, которые зарегистрированы, документы у них проверены. Все легально. Даже в целях безопасности своих детей, своей семьи стоит поинтересоваться, кто живет за стенкой», — поясняли в ИМНС по Минску.

Напомним, ранее налоговики просили минчан сообщать о тех, кто работает нелегально. В МНС заявляли, что активизируют работу в отношении граждан, живущих «не по средствам».

 
Теги: Минск
 
 
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Минчан, которые знают о тех, кто нелегально сдает квартиры - без уплаты налога, просят сообщить в налоговую.
 
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