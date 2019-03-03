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Глава ЕБРР заявил о планах дальнейшего роста активов в Беларуси

04.03.2019 11:54 — Разное | Интерфакс  
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Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что в 2018 году активы банка в Беларуси "взмыли". Он рассчитывает, что в ближайшие годы Беларусь войдет в ТОП-5 стран-лидеров по объему привлекаемых инвестиций ЕБРР.

"В прошлом году инвестиции взмыли и достигли почти $400 млн. Это прекрасный показатель. Беларусь на сегодняшний день находится в десятке лидеров, с которыми мы работаем. Однако цель заключается в том, чтобы Беларусь вошла в пятерку лидеров в ближайшие годы", - заявил С.Чакрабарти в понедельник в Минске на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

С.Чакрабарти цитирует пресс-служба главы белорусского государства.

А.Лукашенко высказал заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия ЕБРР в Беларуси. Он отметил, что динамика сотрудничества за 2018 год существенно возросла, инвестиции ЕБРР увеличились вдвое (более 360 млн евро против 170 млн евро в 2017 году – ИФ).

Белорусский президент особо отметил роль банка в реализации крупных инфраструктурных проектов, которые предусматривают сотрудничество ЕБРР с государством.  "Особо хочу отметить те проекты, которые связаны с областью жилищно-коммунального строительства, повышением качества питьевой воды, строительством дорог, ремонтом мостов, которые у нас во многих населенных пунктах требуют этого безотлагательно. Это жизненно важные проекты для нашего государства", - сказал А.Лукашенко.

Он также подчеркнул важность проектов ЕБРР по поддержке малого и среднего бизнеса. "Мы со стороны государства не имели возможности осуществлять такую поддержку. Вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей. Это большой вклад в будущее Беларуси", - отметил президент.

А.Лукашенко предложил Суме Чакрабарти провести запланированное на 2022 год очередное заседание управляющего совета ЕБРР в Беларуси и пообещал организовать его на самом высоком уровне. "Беларусь всегда будет надежным партнером для Европейского банка реконструкции и развития и всегда будет свято выполнять договоренности, которые заключила с банком", - подчеркнул белорусский президент.

Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года. Общий объем финансовых ресурсов, которые предоставил ЕБРР за это время, составляет около 2,4 млрд евро. Текущий кредитный портфель ЕБРР в Беларуси сложился в сумме около 700 млн евро.

ЕБРР расширяет кредитное сотрудничество с Беларусью на фоне прекращения деятельности в России. В 2016 году ЕБРР расширил рамки сотрудничества с Беларусью, включив в сферу кредитных отношений госсектор и муниципальные организации. Также ЕБРР ведет активную консультативную работу по подготовке к приватизации ряда белорусских предприятий и банков.

В настоящее время ЕБРР также обсуждает с властями Беларуси возможность покупки до 25% акций государственного Белинвестбанка и госдоли (около 7,5%) в Приорбанке (дочерняя структура Raiffeisen Bank International, RBI).

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что в 2018 году активы банка в Беларуси "взмыли". Он рассчитывает, что в ближайшие...
 
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