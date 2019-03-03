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IFC поможет госорганам оценить изменения законодательства для бизнеса

04.03.2019 11:36 — Разное | Интерфакс  
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Представительство Международной финансовой корпорации (IFC) в Беларуси предлагает создать экспертный центр, задачей которого станет оценка регулирующего воздействия (ОРВ) принимаемых в Беларуси нормативных правовых актов 

"Соответствующее предложение IFC обсуждается с Минэкономики", - говорится в распространенном корпорацией сообщении.

Инициатива IFC связана со вступлением в силу с 1 февраля 2019 года закона N130-З "О нормативных правовых актах" и постановления Совмина N54 "О прогнозировании последствий принятия (издания) нормативных правовых актов". Она также является продолжением работы, начатой IFC в предыдущие годы по внедрению ОРВ в Беларуси.

"По мнению экспертов IFC, центр должен стать совместной площадкой бизнеса и власти по обсуждению концепций и проектов нормативных правовых актов и оценки их возможного влияния на деловую среду в стране", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что со стороны бизнеса к работе центра присоединятся представители ведущих деловых ассоциаций, со стороны регулятора — госорганов, ответственных за разработку проектов нормативных правовых актов.

"В планах IFC до конца июня текущего года  оказать Минэкономики экспертную помощь в подготовке методических рекомендаций для ОРВ с учетом передового мирового опыта, совместно с этим министерством организовать пилотную ОРВ, а также провести тренинги для органов госуправления и бизнес-сообщества", - проинформировали в IFC.

"Вступление в силу новой редакции закона «О нормативных правовых актах» и Инструкции по прогнозированию последствий принятия НПА является важной вехой на пути создания в Беларуси полноценного института ОРВ. Однако само по себе появление указанных актов законодательства еще не является гарантией успеха. Все определит правоприменительная практика", — приводятся в сообщении слова главы представительства IFC в Беларуси Ольги Щербиной.

По ее мнению, один из вызовов — относительно слабая ресурсная база бизнес-союзов. По разным оценкам, сейчас они объединяют не более 5% субъектов хозяйствования страны, в результате чего испытывают сложности с финансированием и, соответственно, с формированием пула экспертов, способных системно заниматься ОРВ. В том числе открытым пока остается вопрос финансирования работы экспертного центра в долгосрочной перспективе.

"Как показывает мировая практика, международные доноры могут на определенном этапе финансово и консультационно поддержать становление института ОРВ. IFC намерена проработать вопрос привлечения такой помощи для Беларуси. Однако, чтобы принять положительное решение по поддержке, доноры должны видеть заинтересованность, а также полноценное участие в развитии ОРВ как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, деловых объединений", - заметила О.Щербина. "При этом в долгосрочном периоде бизнес-сообщество должно самостоятельно обеспечить активное проведение ОРВ по широкому кругу вопросов", - добавила она.

 
 
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Представительство Международной финансовой корпорации (IFC) в Беларуси предлагает создать экспертный центр, задачей которого станет оценка регулирующего...
 
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