Дизайнерские платья и встреча с «Мисс Беларусь». Как дети из домов-интернатов на вечер стали моделями

В минувшие выходные в Национальной школе красоты прошел благотворительный показ: в качестве моделей на подиум вышло 120 ребят из детских домов-интернатов Беларуси. Дети демонстрировали наряды от белорусских дизайнеров и брендов модной одежды, среди которых Анастасия Фалькович, Лидия Баринова, Юлия Кутепова, Надежда Лунева, Марина Бонифатьева, AVA-мода, LSTR Adzieńnie, ФлагБай и «Калинка». Одежду, в которой дети выходили на подиум, им подарили, а деньги от продажи суверинов, которые дети сделали сами, пошли на помощь их школам-интернатам.

Посмотреть на закулисье благотворительного проекта сходил фотокорреспондент TUT.BY















































































