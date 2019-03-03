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Дизайнерские платья и встреча с «Мисс Беларусь». Как дети из домов-интернатов на вечер стали моделями
В минувшие выходные в Национальной школе красоты прошел благотворительный показ: в качестве моделей на подиум вышло 120 ребят из детских домов-интернатов Беларуси. Дети демонстрировали наряды от белорусских дизайнеров и брендов модной одежды, среди которых Анастасия Фалькович, Лидия Баринова, Юлия Кутепова, Надежда Лунева, Марина Бонифатьева, AVA-мода, LSTR Adzieńnie, ФлагБай и «Калинка». Одежду, в которой дети выходили на подиум, им подарили, а деньги от продажи суверинов, которые дети сделали сами, пошли на помощь их школам-интернатам.
Посмотреть на закулисье благотворительного проекта сходил фотокорреспондент TUT.BY
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Дизайнерские платья и встреча с «Мисс Беларусь». Как дети из домов-интернатов на вечер стали моделями
Белорусские дизайнеры и бренды провели благотворительный показ «Цветные сны» для детей из детских домов
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