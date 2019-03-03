IFC предлагает создать экспертный центр оценки нормативных правовых актов для бизнеса





Представительство Международной финансовой корпорации (IFC) в Беларуси предлагает создать экспертный центр, задачей которого станет оценка регулирующего воздействия (ОРВ) принимаемых в Беларуси нормативных правовых актов.

Инициатива IFC связана со вступлением в силу с 1 февраля 2019 года закона от 17.07.2018 № 130-З «О нормативных правовых актах» и постановления Совмина от 25.01.2019 № 54 «О прогнозировании последствий принятия (издания) нормативных правовых актов». Инициатива также является продолжением работы, начатой IFC в предыдущие годы по внедрению ОРВ в Беларуси. Соответствующее предложение IFC уже обсуждается с Минэкономики.

По мнению экспертов IFC, центр должен стать совместной площадкой бизнеса и власти по обсуждению концепций и проектов нормативных правовых актов и оценки их возможного влияния на деловую среду в стране. Ожидается, что со стороны бизнеса к работе центра присоединятся представители ведущих деловых ассоциаций, со стороны регулятора — госорганов, ответственных за разработку проектов нормативных правовых актов.

В планах IFC до конца июня т.г. оказать Минэкономики экспертную помощь в подготовке методических рекомендаций для ОРВ с учетом передового мирового опыта, совместно с этим министерством организовать пилотную ОРВ, а также провести тренинги для органов госуправления и бизнес-сообщества.

«Вступление в силу новой редакции закона «О нормативных правовых актах» и Инструкции по прогнозированию последствий принятия НПА является важной вехой на пути создания в Беларуси полноценного института ОРВ. Однако само по себе появление указанных актов законодательства еще не является гарантией успеха. Все определит правоприменительная практика», — отмечает глава представительства IFC в Беларуси Ольга Щербина.

Один из вызовов — относительно слабая ресурсная база бизнес-союзов. По разным оценкам, сейчас они объединяют не более 5% субъектов хозяйствования страны, в результате чего испытывают сложности с финансированием и, соответственно, с формированием пула экспертов, способных системно заниматься ОРВ. В том числе открытым пока остается вопрос финансирования работы экспертного центра в долгосрочной перспективе.

«Как показывает мировая практика, международные доноры могут на определенном этапе финансово и консультационно поддержать становление института ОРВ. IFC намерена проработать вопрос привлечения такой помощи для Беларуси. Однако, чтобы принять положительное решение по поддержке, доноры должны видеть заинтересованность, а также полноценное участие в развитии ОРВ как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, деловых объединений. При этом в долгосрочном периоде бизнес-сообщество должно самостоятельно обеспечить активное проведение ОРВ по широкому кругу вопросов», — продолжает Ольга Щербина.

В ближайшие месяцы возможные пути поддержки экспертного центра ОРВ станут одной из тем для обсуждения IFC с заинтересованными органами госуправления и бизнес-союзами.