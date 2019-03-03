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Ресурсный центр «Ступени» откроют в Бресте 5 марта

04.03.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Торжественное открытие ресурсного центра молодёжных инициатив «Ступени» при поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЭФ) в рамках инициативы «Город, дружественный детям» состоится 5 марта 2019 года в УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64000.php

Ресурсный центр «Ступени» откроют в Бресте 5 марта

Ресурсный центр «Ступени» – это уникальная площадка, созданная для развития инициатив молодежи города Бреста и области, поддержания уже существующих, а также реализации новых проектов. Здесь будут объединены все общественные объединения: БРСМ, клубы ЮНЕСКО, молодёжный парламент, скауты.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64000.php

Ресурсный центр «Ступени» откроют в Бресте 5 марта

Почетные гости мероприятия: заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Иосифович Борисюк, представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь Рашед Мустафа Сарвар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь Артур Михальский.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64000.php

Ресурсный центр «Ступени» откроют в Бресте 5 марта

Задача Центра – расширить сферу взаимодействия лидеров, инициативных ребят и взрослых через круглые столы, мастер-классы, тренинги, форумы, встречи, дебат-игры, трудовые акции. Работа Центра предусматривает создание условий для эффективного общения, обмен опытом молодых людей через вовлечение их в мероприятия, которые проводят эти же объединения.

В мероприятии примет участие более 60 человек.

 
Теги: Брест
 
 
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