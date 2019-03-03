|
Ресурсный центр «Ступени» откроют в Бресте 5 марта
04.03.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Торжественное открытие ресурсного центра молодёжных инициатив «Ступени» при поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЭФ) в рамках инициативы «Город, дружественный детям» состоится 5 марта 2019 года в УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества».
Ресурсный центр «Ступени» – это уникальная площадка, созданная для развития инициатив молодежи города Бреста и области, поддержания уже существующих, а также реализации новых проектов. Здесь будут объединены все общественные объединения:
Почетные гости мероприятия: заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Иосифович Борисюк, представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь Рашед Мустафа Сарвар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Задача Центра – расширить сферу взаимодействия лидеров, инициативных ребят и взрослых через круглые столы, мастер-классы, тренинги, форумы, встречи, дебат-игры, трудовые акции. Работа Центра предусматривает создание условий для эффективного общения, обмен опытом молодых людей через вовлечение их в мероприятия, которые проводят эти же объединения.
В мероприятии примет участие более 60 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественное открытие ресурсного центра молодёжных инициатив «Ступени» при поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЭФ) в рамках инициативы «Город, дружественный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)