Ресурсный центр «Ступени» откроют в Бресте 5 марта

Торжественное открытие ресурсного центра молодёжных инициатив «Ступени» при поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЭФ) в рамках инициативы «Город, дружественный детям» состоится 5 марта 2019 года в УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества».



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Ресурсный центр «Ступени» – это уникальная площадка, созданная для развития инициатив молодежи города Бреста и области, поддержания уже существующих, а также реализации новых проектов. Здесь будут объединены все общественные объединения: БРСМ , клубы ЮНЕСКО, молодёжный парламент, скауты.



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Почетные гости мероприятия: заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Иосифович Борисюк, представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь Рашед Мустафа Сарвар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь Артур Михальский.



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Задача Центра – расширить сферу взаимодействия лидеров, инициативных ребят и взрослых через круглые столы, мастер-классы, тренинги, форумы, встречи, дебат-игры, трудовые акции. Работа Центра предусматривает создание условий для эффективного общения, обмен опытом молодых людей через вовлечение их в мероприятия, которые проводят эти же объединения.

В мероприятии примет участие более 60 человек.