Бизнесмен Мошенский рассказал, как вложил в колхоз 40 миллионов долларов

По словам бизнесмена, создателя компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» Александра Мошенского, вложенные в убыточный колхоз 40 млн долларов, дали результат только через 10 лет.



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Как отметил бизнесмен Александр Мошенский (лучший белорусский предприниматель по рейтингу «Ежедневника») во время диалога президента страны Александра Лукашенко с представителями СМИ, в первый убыточный колхоз он вложил 40 миллионов долларов.

«И только сейчас, после 10 лет, это начало приносить результаты, - рассказал он.

«Мы купили какие-то акции колхоза, дальше объединились с государственным совхозом ради укрупнения. И сегодня мы видим, что можно и нужно сделать следующий шаг. Я на собственном примере увидел, что это занимает десятилетия и немало денег стоит. Мы видим достаточно эффективные предприятия государственной формы собственности - это от руководителей зависит», - заметил он.

На опыт Мошенского обратил внимание глава государства в ходе спора с экономистом Ярославом Романчуком, который высказался на тему снятия барьеров на пути развития бизнеса. Романчук также предложил Лукашенко отдать частнику ряд предприятий государственной собственности, аргументируя это тем, что первые, возможно, более эффективно будут ими управлять.