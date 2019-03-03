В Ленинском районе г. Бреста подведены итоги работы промышленного комплекса за 2018-й год

1 марта 2019 года традиционно (в 17 раз) прошел праздник «Ленинский Олимп» - чествование победителей среди трудовых коллективов промышленных предприятий района по итогам работы за 2018 год.



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Открыл праздник председатель глава администрации Ленинского района г. Бреста Валентин Милошевский. Он отметил, что все присутствующие в зале принимают активное участие в строительстве нашего 1000-летнего Бреста, делая его комфортным для проживания и привлекательным для туристов.



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В зале - экс-директора крупнейших предприятий Ленинского района, предприятий, которые и сегодня являются прочным фундаментом в экономике нашего района и города. Это - Михаил Фадеевич Иоффе, Галина Петровна Вишняк, Яков Адамович Буховецкий, Василий Трофимович Белко, Александр Иванович Мишковец. Глава администрации Ленинского района г. Бреста Валентин Станиславович Милошевский поблагодарит директоров за многолетний труд и вручил Дипломы предприятиям-победителям.

Первое место в соревновании присуждено ОАО «Брестский мясокомбинат», генеральный директор Павел Буховецкий.

Второе место - СП ООО «ТермоБрест», генеральный директор Александр Корнилов.

Третье место разделили два предприятия: ОАО «Брестгазоаппарат» СП, генеральный директор Виктор Кузьминчук и ОАО Брестский ЛВЗ «Белалко», генеральный директор Александр Романовский.

На мероприятии были подведены итоги работы и среди предприятий СЭЗ . Победителями стали ИООО «Анрэкс», директор Игорь Симонович и СП «Санта Бремор» ООО, директор Сергей Недбайлов.

Заранее был объявлен конкурс среди тружеников предприятий района, мастеров своего дела, тех, кто день за днем строит будущее Бреста. Для участия в конкурсе предприятиями было подано 117 анкет. По ним администрация района и определила 10 лучших в 10-ти различных номинациях.

Объявляем победителей в номинациях:

- «Верность профессии и предприятию» - Надежда Шевель. Почти 50 лет работает швеей на предприятии «Промбрис».

- «Династия» - Ирина Антошкина. Общий стаж работы трудовой семейной династии на заводе «Брестгазоаппарат» - 163 года.

- «Лидеры среди нас» - Василий Тезин. Является безусловным лидером коллектива предприятия «Санта Бремор».

- «Классный специалист» - Александр Скуратович. Трудовой стаж на предприятии «Брестхлебопродукт» - 30 лет, имеет самые высокие разряды по специальностям.

- «Наставник» - Сергей Шавлинский. Уже передал свой опыт 20 работникам предприятия «Брестский мясокомбинат».

- «Активная жизненная позиция» - Татьяна Ляшук. Активный участник в общественной жизни предприятия «Брествторчермет» и района.

- «Мастер смежных профессий» - Елена Карпук. Освоила множество смежных профессий на предприятии «ТермоБрест».

- «Новатор» - Дмитрий Понятовский. За 36 лет работы на «Брестэнерго» внедрил 19 рационализаторских предложений.

- «Надежда предприятия» - Дмитрий Ткачук, перспективный молодой специалист предприятия «Берестейский пекарь».

- «Карьерный рост» - Олег Антонюк. Прошел трудовой путь от подсобного рабочего до начальника цеха предприятия «АНРЭКС».

В мифологии древних греков священная гора Олимп гора служила обиталищем Зевса и высших богов. Обитатели же «Ленинского Олимпа» - руководители предприятий, лучшие их представители, все те, кто вносит вклад в формирование городского бюджета, кто делает наш город зеленым, красивым и уютным.